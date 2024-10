San Felice a Cancello. Lulzim Toci ha ucciso la moglie Eleonor

Lulzim Toci, 30 anni, ha ucciso la moglie, strangolandola, a San Felice a Cancello (Caserta). L’omicidio è avvenuto mercoledì mattina attorno alle 5, al culmine di un litigio, davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. Lulzim Toci, bracciante agricolo di nazionalità albanese, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Sul femminicidio procede la procura di Santa Maria Capua Vetere. La vittima è Eleonor Toci, albanese di 24 anni.

Lulzim Toci ha strangolato la donna nel loro letto matrimoniale, davanti ai figli. A chiamare i carabinieri è stata la cognata della coppia. Lulzim Toci, dopo l’omicidio, è andato a casa della donna, chiedendole di accompagnarlo in ospedale, ma lei non gli ha creduto e ha chiamato i nipoti, di quattro e sei anni.

“Papà ha ucciso mamma” hanno detto i bimbi alla zia, che ha subito contattato il 112. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, Lulzim Toci vagava nei pressi dell’abitazione, in via Caravaggio, è stato quindi fermato e portato in caserma.