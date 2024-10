Napoli. Mariano Pilato trovato senza vita a Materdei: arrestato l’amico Roberto Ambrosio

Ci sarebbero futili motivi alla base del litigio che ha portato alla morte di Mariano Pilato, 48 anni, trovato senza vita in un’abitazione di Materdei, nel centro di Napoli. Mariano Pilato è stato ucciso a coltellate. In manette l’amico Roberto Ambrosio, 59 anni. Il padrone di casa, rintracciato dagli agenti poco dopo l’intervento, è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

La Polizia è intervenuta nella notte presso l’abitazione di via Benedetto De Falco a seguito della segnalazione alla centrale operativa di una persona ferita mortalmente con un’arma da taglio. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e dei commissariati Dante e Decumani. Marino Pilato era già morto. I sanitari ne hanno potuto constatare solo l’avvenuto decesso.

I due si conoscevano bene e, in base a quanto sino ad ora accertato dagli investigatori, l’omicidio sarebbe maturato per ragioni non legate alla criminalità ma derivanti da un litigio per futili motivi scoppiato tra i due all’interno dell’abitazione.