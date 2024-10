Serie C/girone C ancora una sconfitta (0-4) casalinga del Crotone contro l’Avellino

Prima vittoria esterna dell’Avellino. Terza sconfitta casalinga (quinta stagionale) del Crotone.

Crotone 0

Avellino 4

Marcatori: 50° p.t. e 5° s.t. Sounas, 60° Patierno, 90° Russo.

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (Armini), Giron (Groppelli), Gallo, Schiro’, Silva (Akpo Akpra),Tumminello (Rojas), Vitale (Stronati), Gomez. All. Long

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli, Cionek, Rigione, Enrici, Frascatori (Liotti), De Cristofaro, Palmiero, Sounas, D’Ausilio (Tribuzzi), Gori (Russo), Patierno (Vano). All. Biancolino

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Ass. Francesco Romano di Isernia, Michele Colavito di Bari

Quarto giudice: Enrico Gigliotti di Cosenza

Angoli: 6 a 5 per gli ospiti

Recupero: 5 e 4 minuti Recupero:

Spettatori: 4.083 incasso euro 16.189,57

Note: Consegnata dal presidente Gianni Vrenna una targa celebrativa al capitano Guido Gomez per le 300 presenze tra i professionisti.

La sfida che entrambe avrebbero dovuto vincere per abbandonare la parte bassa della classifica, è stata aggiudicata dall’Avellino. Successo che sul terreno dell’Ezio Scida per il Crotone manca dalla quarta giornata, quando fu sconfitto (2-0) il Messina. Terza sconfitta casalinga (quinta stagionale) alla quale va ascritto il demerito di tutti gli squali e ampliato le polemiche per come si esprimono in ogni partita. Nessun stravolgimento della formazione iniziale, rispetto alla precedente, attuato da mister Longo, rispetto alla precedente. La sostituzione del portiere Sala con D’Alterio, e il non utilizzo di Oviszach, sostituito da Silva, per motivi fisici. Altra novità il ritorno dell’esterno difensivo Guerini per Rispoli. Ospiti con una sola novita: Cionek difensore in sostituzione dello squalificato Cancellotti. Avvio delle giocate da parte del Crotone ed è l’Avellino che a meno di un minuto con Patierno obbliga D’Alterio a rinviare il pallone oltre la traversa. Un primo tempo senza particolari emizioni in mancanza di adeguate giocate. Nessuna triangolazione da una parte e dall’altra per liberare il giocatore al tiro finale. Possesso palla nella propria metà campo dalle due squadre. Il gol del vantaggio degli ospiti allo scadere del primo tempo da parte di Sounas. Crotone con il problema della doppia sostituzione per infortunio di gioco. Al minuto sedici fuori Giron

per Groppelli e al minuto quarantacinque Di Pasquale ha abbandonato ed al suo posto Armini. Fase offensiva assente. Unico tiro in porta senza pretese al minuto quarantuno con Tumminello. Centrocampo insufficiente con Gallo, Schiro’, Vitale. Ripresa ancora favorevole all’Avellino nei primi minuti ancora con Sounas che raddoppia il gol del primo tempo. Avellino padrone del campo in ogni zona. Crotone incapace di reagire. È la serata dell’Avellino e con Patierno mette a segno il terzo gol. Crotone sempre più assente col passare dei minuti. L’Avellino non trova nessun ostacolo e potrebbe realizzare altri gol. Come è avvenuto al minuto noventa con Russo.

La domanda nasce spontanea: da quale settore deve arrivare la ripresa del Crotone?