Ottobrata Zafferanese: un bagno di folla alla 44esima edizione

Un bagno di folla ha fatto da cornice all’inaugurazione della 44esima edizione dell’Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia. E’ stato il presidente del comitato organizzatore Giuseppe Scalia a tagliare il nastro, accanto al prefetto Maria Carmela Librizzi e il sindaco Salvatore Russo, che ha ringraziato tutti, per la collaborazione, presenza, dedizione e passione per questo evento, una vera vetrina, una vera “experience” di sapori, alla scoperta delle eccellenze, dai prodotti enogastronomiche, alle opere artigianali, che ha fatto registrare numeri da record, oltre 230 espositori provenienti da tutta Italia.

Presenti all’inaugurazione anche il parlamentale nazionale Anthony Barbagallo, l’assessore regionale agli enti locali Andrea Messina, e l’on. Salvatore Tomarchio, una sinergia di forze che muove il turismo e l’economia, valorizzando le eccellenze.

Il prefetto Librizzi ha sottolineato la pregevole vetrina dell’artigianato locale e una presenza di folla straordinaria, che servirà per diffondere la nostra cultura, una vera cassaforte di sapori.

“Non ci aspettavamo tutta questa gente, turisti e famiglie – afferma il Vicesindaco e Assessore al Turismo e Spettacolo Salvatore Coco – Un mix di innovazione e di eccellenze. Un grande lavoro di squadra, un plauso a tutti gli operatori che sono in prima linea. E’ sempre un’emozione e facciamo di tutto per coccolare e fa passare dei momenti spensierati ai nostri visitatori, all’insegna del gusto del divertimento”.

Successo anche per le visite guidate al Palazzo di Città, in un tour che prevede, oltre le mostre fotografiche, la visione di opere del pittore Giuseppe Sciuti e di autori contemporanei. Quest’anno l’Ottobrata diventa una vetrina aperta per tutti coloro che raggiungeranno Zafferana. Non per ultimo, ma straordinaria sarà, l’avventura, ovvero un percorso guidato, in Quad, sulla colata del 1982.

Questa quarantaquattresima edizione porta con sé diverse novità e numerose attività. Nella nuova area food, palcoscenico privilegiato dei piatti tipici della tradizione, andranno in scena le primizie locali gli imperdibili show cooking in Piazza Cardinale Pappalardo: miele, funghi, castagne, uva, mele, nelle svariate qualità di “cola”, “gelato cola” e “delizioso bianco rosso”.

“Un volano importante per la nostra economia – afferma il Presidente del Comitato Organizzatore dell’Ottobrata Zafferanese Giuseppe Scalia – dalle strutture ricettive a quelle commerciali, dall’artigianato alla ristorazione. Questa è la sagra assolutamente più amata. Un ringraziamento a tutta la giunta, l’amministrazione e al comitato che si sono impegnati per la realizzazione di questo evento dell’anno. Per il taglio nastro, in questa prima domenica, tutto ha funzionato perfettamente, ci auguriamo che sia lo stesso per le prossime. Oltre a tutte le sorprese enogastronomiche, tanto spettacolo con un variegato programma che è stato curato con cura”.

Dopo la benedizione del parroco don Salvo Scuderi, appuntamento alla prossima domenica dedicata al miele.

Ecco il calendario delle prossime domeniche – ore 09.00/23.00

13 Ottobre: 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐢𝐞𝐥𝐞

20 Ottobre: 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐄𝐭𝐧𝐚

27 Ottobre: 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐅𝐮𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐚𝐠𝐧𝐞

TUTTE LE DOMENICHE

Avventura in Quad sulla colata del 1992

Visita guidata del centro storico e delle mostre del Palazzo di Città

Piatto del giorno a cura di Donna Peppina Banqueting e degustazioni vini a cura dell’Azienda Agricola Puglisi

Planetario e Parete d’Arrampicata

La vasta scelta è arricchita da un intenso programma di intrattenimento adatto a tutte le generazioni. Ma non è finita qui, allestita anche un’area “Family friendly”, dedicata ai più piccoli, il tutto accompagnato dalle sonorità delle tradizioni popolari meridionali.

L’Ottobrata è facilmente raggiungibile grazie a 5 ampi parcheggi, dislocati in punti strategici attorno a tutto il perimetro del comune di Zafferana Etnea. Ciò consente ai visitatori di lasciare comodamente e senza stress la propria auto e salire a bordo di bus navetta, che li conduce direttamente a pochi passi dagli ingressi della manifestazione. Previsto per domenica 20, anche un Annullo Filatelico, dalle 10 alle 16, organizzato da Poste Italiane.

Per quanto riguarda le domeniche del sorriso, in Piazza C. Pappalardo, in programma, ieri spettacolo con MATRANGA E MINAFO’. Domenica 13 ottobre, in scena ANDREA PARIS e il 20 ottobre GIOVANNI CACIOPPO.

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫e – Zafferana Etnea

https://www.ottobratazafferanese.it/come-raggiungerci/

𝐀𝐫𝐞𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚

https://www.ottobratazafferanese.it/ottobrata-aree-di-sosta/

𝑷𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊, 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒔𝒊𝒕𝒐

www.ottobratazafferanese.it