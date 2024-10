Perugia. Maltempo a Ponte Pattoli: i vigili del fuoco hanno salvato una donna intrappolata nel seminterrato

Le intense piogge che da diverse ore si stanno abbattendo su Perugia hanno provocato allagamenti e la caduta di alberi, colpendo soprattutto le località di Ponte Pattoli e Resina, dove si sono registrati danni importanti.

Alle 4 di sabato mattina a Ponte Pattoli una squadra dei vigili del fuoco ha salvato una donna, impossibilitata a muoversi a causa delle sue condizioni di salute, rimasta intrappolata nel seminterrato della sua abitazione invaso dall’acqua che aveva raggiunto l’altezza del materasso, ma i soccorritori sono riusciti a portarla in sicurezza al piano superiore. La zona tra Ponte Pattoli e Resina è stata una delle più colpite, con l’acqua che in alcune abitazioni ha raggiunto 1,2 metri di altezza, causando gravi danni a beni e strutture. Anche alcune aziende locali hanno subito allagamenti con conseguenze sull’attività lavorativa.

Le squadre dei vigili del fuoco, in collaborazione con la Protezione Civile, hanno lavorato tutta la giornata di sabato nelle operazioni di soccorso e ripristino. Soccorsi in azione per prosciugare le aree allagate con l’uso di elettropompe e idrovore, garantire la sicurezza delle zone colpite e fornire assistenza alla popolazione.