Chi vincerà tra Harris e Trump? Secondo gli ultimi sondaggi sarà testa a testa…

La battaglia politica è entrata nelle battute finali! Le elezioni presidenziali USA 2024 sono alle porte. Il 5 novembre prossimo si conoscerà il destino politico degli Stati Uniti d’America. Chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump? È testa a testa tra democratici e repubblicani. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, il distacco tra i due è minimo e la situazione resterà in bilico sino all’election night.

Il sistema elettorale americano si basa sui singoli Stati, a cui viene assegnato un numero di voti in linea con la dimensione della sua popolazione. In totale sono in palio 538 voti, quindi 270 quelli necessari ad un candidato per vincere. Sui 50 Stati quelli che possono riservare sorprese e in cui i candidati hanno la possibilità di decidere la vittoria – i battleground states o swing states – sono pochi. Attualmente i sondaggi relativi a quegli Stati fotografano una corsa serrata, con i due candidati divisi da non più di due punti percentuali. Tra gli Stati contesi c’è la Pennsylvania, fondamentale in quanto ha il maggior numero di voti elettorali dei 7 Stati e quindi vincerla rende più facile raggiungere i 270 voti necessari. Harris è al momento in testa anche in Michigan e Wisconsin dall’inizio di agosto, anche se con margini ancora ridotti.