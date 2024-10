Lup&beer Perugia: a San Pietro iniziata la Fiera della birra artigianale e agricola umbra

Si è aperta questa mattina con un seminario e una tavola rotonda la prima Fiera della birra artigianale ed agricola dell’Umbria (istituita con la Legge Regionale 4 ottobre 2023, n. 11 – Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola).

Nell’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro a Perugia sono intervenuti – oltre ai rappresentanti della Regione Umbria, dell’Università degli studi di Perugia, del Cerb, di Camera di commercio e 3A-Parco tecnologico Agroalimentare dell’Umbria – ospiti di caratura nazionale, come Carlo Schizzerotto, Direttore del Consorzio Birra Italiana, Vittorio Ferraris, Presidente Unionbirrai, e Stefano Fancelli di Luppolo Made in Italy.

Lo scopo della legge regionale non si esaurisce nel sostegno alla produzione di birra agricola e artigianale e nell’istituzione della giornata della birra, ma intende favorire tutti i protagonisti della filiera e l’impiego di materie prime locali, con l’obiettivo di realizzare un prodotto di alta qualità. Il prossimo traguardo che si può prefigurare è quello di dare vita ad un marchio collettivo attraverso la definizione di un disciplinare di produzione, con l’auspicio che i produttori primari, come quelli del luppolo, e i trasformatori possano anche aggregarsi in forma stabili di collaborazione, come già avviene in altre filiere dichiarate strategiche dalla Regione Umbria.

Nel pomeriggio, dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Maurizio Oliviero e del Direttore dello Sviluppo economico ed agricoltura regionale Michele Michelini, vari seminari affronteranno le prospettive del turismo brassicolo, mentre gli esperti e degustatori del settore affronteranno i vari aspetti correlati alla produzione e al consumo della birra.

Al palinsesto di seminari tecnici ed appuntamenti sul turismo brassicolo che dureranno tutta la giornata, a partire dalle 17.00, seguiranno 15 masterclass di approfondimento, di avvicinamento e scoperta della birra. Sarà allestito nel Chiostro delle stelle un punto espositivo della filiera brassicola con possibilità di degustazioni gratuite.

BIRRIFICI APERTI – La festa e le degustazioni continuano nei giorni 5 e 6 ottobre in 18 birrifici umbri, da San Giustino a Terni, che apriranno i loro spazi con eventi di degustazione, musica e feste. Tutto il programma è consultabile sul sito https://umbrialupandbeer.it/