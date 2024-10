La Repubblica Ceca consolida la sua presenza in Fiera del Levante con un partecipato stand nella Galleria delle Nazioni

Per il terzo anno consecutivo, la Repubblica Ceca è presente in Fiera del Levante, nel Padiglione 110 della Galleria delle Nazioni. Il Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo, delegato del Corpo Consolare Puglia e Basilicata per le province della BAT e Foggia e Delegato Puglia e Basilicata della FENCO – Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, ha sottolineato quanto sia importante partecipare a un evento di tale risonanza internazionale, fondamentale per rappresentare e promuovere la Nazione, e far conoscere molte opportunità che il paese offre.

Hanno visitato il Padiglione della Repubblica Ceca, il Presidente della Fiera del Levante, Gaetano Frulli e l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento.

La Repubblica Ceca è un paese di 10 milioni di abitanti con una solida economia e un tasso di disoccupazione vicino allo zero.

Il paese ha investito massicciamente negli ultimi anni in settori strategici come la meccanica, le tecnologie avanzate, l’automotive, i trasporti ferroviari e le energie rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico. Questo rende la Repubblica Ceca un partner competitivo a livello europeo e internazionale, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche in ambito turistico e culturale.

In un mondo che cambia rapidamente, con nuove sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione, la Repubblica Ceca è fortemente impegnata nello sviluppo della mobilità sostenibile, un settore in cui il paese sta facendo grandi progressi.

Il presidente della Fiera del Levante, Gaetano Frulli, ha illustrato con entusiasmo «l’importanza della crescente collaborazione tra la Fiera del Levante e i consolati», sottolineando come «questa sinergia rappresenti un pilastro fondamentale per il processo di internazionalizzazione della manifestazione».

Ha fatto presente il Presidente Frulli «Uno dei primi progetti che, da Presidente, ho avviato, una volta assunto l’incarico, è stato proprio quello di rafforzare la Fiera del Levante utilizzando il forte “brand” della Galleria delle Nazioni, che ha una lunga storia di successo».

Ha proseguito «L’obiettivo principale è costruire nuove relazioni con i paesi vicini, specialmente quelli dei Balcani, geograficamente molto vicini all’Italia, ma separati solo dal mare. Sviluppare i trasporti e le relazioni con questi paesi è un passo cruciale per potenziare l’interconnessione tra le fiere di queste nazioni e quelle italiane».

Frulli ha anche evidenziato «l’importanza di coinvolgere le aziende locali, offrendo loro opportunità per partecipare alle manifestazioni fieristiche estere, e viceversa, accogliendo in Italia imprese internazionali». In questo senso, spiega «la Fiera del Levante può fungere da “hub” per aiutare le aziende a entrare nei mercati esteri, offrendo un contesto di scambio reciproco».

Il Console Riccardo Di Matteo ha elogiato il lavoro del Presidente della Fiera del Levante, Gaetano Frulli, a cui riconosce «la capacità di affrontare le difficoltà e di saper sfruttare le opportunità offerte dal territorio». Prosegue Di Matteo «La visione strategica del Presidente Frulli e il sostegno dei consolati, rendono la Fiera del Levante un importante punto di riferimento non solo per il Sud Italia, ma anche per l’intera regione del Mediterraneo» e «sono fondamentali per il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane».

Per Riccardo Di Matteo «La presenza delle nazioni e dei consolati alla Fiera del Levante, rappresenta un ponte tra le Nazioni e promuove l’internazionalizzazione, creando anche un ambiente fertile per creare sinergie e connessioni tra i paesi europei e favorire la costruzione di nuove relazioni economiche e commerciali». Un progetto che «ha ricevuto il pieno sostegno da parte dei rappresentanti diplomatici, i quali, con la presenza fisica alla Fiera del Levante, hanno dimostrato il loro impegno a sviluppare questo modello di cooperazione».

Ha sottolineato «Con questo approccio propositivo, la Fiera del Levante continuerà a crescere e a rafforzarsi, diventando, sempre di più un punto di connessione tra il mondo economico e quello diplomatico».

Di Matteo ha, poi, concluso, mettendo in evidenza l’importanza di «progetti che favoriscono la cooperazione tra paesi e la Fiera del Levante», spiegando che «molti imprenditori della Repubblica Ceca hanno già manifestato interesse a partecipare alla prossima edizione della Fiera del Levante», e stanno «pianificando collaborazioni con le imprese pugliesi e italiane».