Una grande Juve si impone in rimonta a Lipsia

Madama gigantesca in terra tedesca. La squadra bianconera espugna Lipsia in 10 uomini per più di mezz’ora per il rosso a Di Gregorio. Bomber Sesko segna doppietta, Vlahovic risponde con una doppietta. Conceicao trova la terza rete. Nel 3-2 della squadra di Thiago Motta alla Red Bull Arena, ci sono anche note negative: gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez che preoccupano in casa Vacchia Signora.