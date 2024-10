Crotone, inaugurato l’impianto sportivo nel quartiere Bernabò

Non si arresta da parte dell’Amministrazione la realizzazione di nuovi impianti sportivi in ogni quartiere. Un impegno annunciato dal Sindaco Voce ad inizio mandato e che sta andando avanti.

E’ stato inaugurato questo pomeriggio l’impianto sportivo polivalente nel quartiere Bernabò.

A tagliare simbolicamente il nastro della struttura il sindaco Voce, il prefetto Franca Ferraro e l’assessore al PNRR e Impiantistica Sportiva Luca Bossi

Presenti autorità civili, assessori e consiglieri comunali oltre a tanti residenti del popolare quartiere.

Una struttura completamente rinnovata che rientra nell’ambito della programmazione dell’assessorato al PNRR e Impiantistica Sportiva che prevede la realizzazione di otto interventi nei quartieri della città che stanno portando alla realizzazione di diciannove terreni di gioco per molteplici discipline.

Nello specifico l’impianto inaugurato oggi, realizzato con il finanziamento PNRR – Inclusione e Coesione, consiste di un campo di calcio a 7 in erba sintetica, un campo polivalente da tennis e calcio a 5 in cemento, la realizzazione di uno spogliatoio.

A corredo una nuova illuminazione a led, un nuovo impianto elettrico, nuove recinzioni ed un’area ludica attrezzata.

Un impegno finanziario di 1.333.333 euro per la realizzazione di una struttura innovativa nel quartiere.

“Non è solo un impianto sportivo ma un vero e proprio punto di aggregazione sociale, dedicato non solo agli sportivi ma alle famiglie, ai bambini. Stiamo via via trasformando i nostri quartieri restituendone la vivibilità” ha detto il sindaco Voce.

“E’ una struttura che si porta dietro i valori dell’inclusione, dell’integrazione e soprattutto dell’appartenenza ad un quartiere da parte dei suoi residente. Un ringraziamento a tutta la squadra dell’ente, ai progettisti, alle ditte che hanno realizzato l’intervento. E’ una ulteriore dimostrazione della gestione virtuosa dei fondi comunitaria da parte dell’amministrazione comunale nonché segno di concretezza di azione politica” le dichiarazioni dell’assessore Luca Bossi.