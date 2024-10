Napoli. Luigi Procopio ucciso zona della Maddalena: agguato alla presenza di diverse persone

Senza pietà. Luigi Procopio, come riporta la stampa partenopea, è stato ucciso a colpi di pistola davanti al figlio di 11 anni. Luigi Procopio, 45 anni, è stato assassinato lunedì pomeriggio in vico VII della Duchesca, nella zona della Maddalena, quartiere San Lorenzo di Napoli. L’agguato è avvenuto alla presenza di diverse persone. L’autore del delitto sarebbe fuggito a piedi.

“L’omicidio avvenuto in pieno giorno tra le strade di Napoli, in mezzo alla folla, segna una gravissima pagina di criminalità e impone la più ferma reazione da parte delle istituzioni”. A denunciarlo in una nota il Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. “Sul tema della sicurezza urbana – aggiunge il deputato di Forza Italia – serve tuttavia uno sforzo maggiore da parte di tutte le istituzioni coinvolte, affinché episodi cosi efferati non possano più ripetersi”.