L’Iran ha lanciato decine di missili contro Israele

La guerra regionale è “servita”. Israele (e gli americani) hanno devastato Gaza per poi entrare in Libano, colpire in Iran, in Siria, in Yemen e in Iraq, ovunque senza alcun limite. Ora è arrivata la prima risposta dell’Iran, la potenza regionale del Medio Oriente.

“Poco fa missili sono stati lanciati dall’Iran verso lo Stato di Israele”. Lo annuncia l’esercito israeliano dando istruzioni alla popolazione di seguire con precisione le istruzioni del fronte interno. “Entrate immediatamente nei rifugi non appena sentite le sirene”, si legge nell’allarme dell’Idf.

“Come abbiamo sostenuto Hezbollah durante l’epoca di Sayyed Hassan Nasrallah lo difenderemo ancora”. Lo ha affermato il segretario della Sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Akbar Ahmadian, dopo avere visitato l’ufficio di Hezbollah a Teheran. “Hezbollah inizierà una nuova esperienza dopo questo incidente” ha detto Ahmadian in riferimento all’uccisione del leader del gruppo Nasrallah da parte di Israele. “La resistenza è coinvolta in una guerra, una singola azione non ha significato”, ha detto il segretario della Sicurezza nazionale rispondendo ad una domanda riguardo a contromisure contro gli attacchi di Israele.

I Pasdaran iraniani “ammoniscono” Israele e indirettamente gli Usa. “E’ la nostra risposta all’uccisione di Nasrallah, se Israele risponderà ci sarà una reazione devastante”.