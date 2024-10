Il Giappone celebra Alberto Zaccheroni, allenatore della Nazionale nipponica dal 2010 al 2014

Il calcio italiano è apprezzato in tutte le latitudini incluso il Giappone. Tokyo ha celebrato Alberto Zaccheroni, allenatore della Nazionale nipponica dal 2010 al 2014 inserendolo nella Hall of Fame del calcio. Ad accogliere il tecnico romagnolo a Tokyo per l’occasione, oltre ai dirigenti della federacalcio giapponese Jfa, anche la principessa Hisako Takamado, membro della famiglia imperiale e appassionata di sport.