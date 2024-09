Mela Grappa: dal 27 settembre il nuovo ep Per essere musica

Dal 27 settembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “PER ESSERE MUSICA”, il nuovo ep di Mela Grappa dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “No carbs” già disponibile sui digital store dal 20 settembre.

“No carbs” è un brano ironico che osserva i modelli di vita salutisti, sani, efficienti, performanti, vincenti che vengono proposti oggi nella nostra società. Se ci adeguassimo a questi stili comportamentali che la società ci propone, che vita finiremmo per fare?

Commenta l’artista sulla nuova release: “No carbs è una canzone che riflette sul fatto che per vivere bene, si finisce spesso per vivere male”.

“Per essere musica” è un progetto composto da quattro brani, il primo dei quali è la title-track.

I tre brani seguenti sono “Canzone D’Amore”, brano costruito attorno all’idea che non sia mai stata scritta prima una canzone d’amore nella storia, e che parlando di questo si dimentica di parlare d’amore, “No Carbs”, e “Animali VS Robot”, che immagina un mondo ironicamente utopico nel quale gli animali vengono interamente sostituiti da robot.

Racconta l’artista sul nuovo ep: “Per essere musica, la musica dev’essere suonata? È sufficiente la parola amore, in una canzone, perché la canzone parli di amore? Fino a quanto ci si può spingere a vivere bene, prima che non si finisca con il vivere male? La tecnologia animale è davvero la migliore possibile? Ma soprattutto, che valore ha una domanda che parte da una falsa premessa? Tutte domande, queste, a cui non so dare risposta, ma dalle quali nasce questo EP.”

TRACK LIST

Per essere musica

Canzone d’amore

No carbs

Animali VS Robot

Biografia

Mela Grappa è il progetto artistico di Michele Polico, padovano, classe 1985.

Michele Polico è esperto di comunicazione, fondatore di una delle più note podcast company italiane, e autore di libri pubblicati con Feltrinelli e Mondadori.

Ha un background musicale come pianista e come batterista.

Mela Grappa è un progetto centrato primariamente sui testi, che hanno un approccio ironico, provocatorio e nonsense, attorno ai quali nascono dei pezzi con un sound pop, orecchiabile, con chiari riferimenti agli anni 90 e ai primi 2000.