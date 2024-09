Chiwi: dal 27 settembre “Brucia (non fa male)”

Dal 27 settembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “BRUCIA (NON FA MALE)”, il nuovo singolo di Chiwi per Sony Music.

“Brucia (non fa male)” è un brano che riflette sul fatto che troppe volte ci si scontra, manca il dialogo, ma nonostante ciò si cerca di resistere perché qualcosa ci fa stare più bene del male che proviamo.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Il pezzo si lega ad un progetto che è nato da poco ma che ha radici molto profonde. Un progetto musicale che parla del modo in cui ho vissuto e superato una conoscenza, un amore, un’amicizia, perché tutte hanno lasciato un pezzo di qualcosa anche se sono andate via, rendendomene conto anche in fase di scrittura. In questo pezzo parlo quasi di un’amore che confonde, che fa bene ma anche male ma che ci fa comunque restare lì, perché credo che a volte il dolore possa anche non fare così male”.

Biografia

Gabriele Cariola, in arte Chiwi, cantautore siciliano, affonda le sue radici artistiche nel cuore pulsante dell’Etna, a Fiumefreddo. La sua voce, inizialmente timida, trova la sua piena espressione a diciannove anni, quando un’esibizione improvvisata in occasione di un anniversario di famiglia lo proietta verso un percorso musicale destinato a grandi soddisfazioni.

La musica di Chiwi, fortemente influenzata dalle sonorità elettroniche, è un viaggio introspettivo nei meandri dell’animo umano. Attraverso testi evocativi e arrangiamenti raffinati, l’artista esplora le sfumature più profonde dell’esistenza, dando vita a un sound inconfondibile che spazia dall’electropop al powerpop, fino al dancepop. La sua predilezione per bassi potenti, synth avvolgenti e ritmiche incalzanti lo rende un interprete autentico della scena musicale contemporanea.

Il suo percorso artistico, costellato da successi e riconoscimenti, lo ha portato a calcare importanti palchi e a collaborare con artisti di fama nazionale. Nel 2019, dopo pochi mesi di studi vocali, raggiunge le finali di prestigiosi concorsi come il Festival Show e il Master Sing Nuove Voci. Negli anni successivi, la sua carriera subisce un’ulteriore accelerata, con la partecipazione a trasmissioni televisive di rilievo e la pubblicazione dei suoi primi singoli, “Prima Vera” e “Sopra i Tetti”, distribuiti da TMG/Universal.

Nel 2023, Chiwi consolida la sua presenza sulla scena musicale italiana, esibendosi come opening act di artisti del calibro di Gaia, Aka7seven, Random, Wax Big Mama e Capo Plaza. Il 2024 si apre con nuove sfide: la partecipazione alle semifinali del Fatti Sentire Festival e l’esperienza come ospite fisso delle finali regionali di Miss Italia.

Chiwi è un talento emergente che, con la sua voce intensa e la sua musica coinvolgente, sta conquistando il cuore di un pubblico sempre più vasto.

Attualmente, Chiwi è al lavoro su un nuovo progetto discografico che promette di sorprendere il pubblico.