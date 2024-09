Da venerdì 27 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “NUOVE REGOLE”, il nuovo singolo di MERON, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 settembre.

“Nuove regole” è un brano molto personale in cui l’artista chiede alla persona amata di creare nuove regole per aiutarlo ad evadere da tutto ciò che lo imprigiona interiormente.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Questo brano mi è venuto in mente ascoltando “Streets of Philadelphia” di Bruce Springsteen. Da lì ho scritto testo e musica al pianoforte di getto, più o meno in 15 minuti. Poi, ho iniziato a lavorare sull’arrangiamento con Davide Tagliapietra».

Il videoclip di “Nuove regole” è stato realizzato dalla regista Cristina Scollo nello studio di registrazione in cui Meron è solito lavorare. Il video, girato in controluce, rappresenta vari momenti di fragilità che l’artista descrive nel brano.

Meron, classe 1997, nasce a Bologna e vive con sua madre fino all’età di 3 anni. Cresciuto in un paese della provincia di Rimini, inizia a scrivere canzoni all’età di 8 anni, e così la musica diventa la sua fedele compagna. A Carpi, dove in seguito si trasferisce, studia pianoforte e canto, prendendo parte a diversi progetti musicali della zona modenese. Nel 2017 tenta Area Sanremo, arrivando fino alla tappa delle semifinali. Dopo anni passati a suonare in vari locali e a studiare, nel novembre 2023 pubblica il suo primo singolo del nuovo progetto in corso, “Colori dell’ombra”, e successivamente “Gazza ladra”.

“Nuove regole” è il nuovo singolo di Meron disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 20 settembre 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 27 settembre.