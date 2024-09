Pesciatini: per la prima volta a Pisa il Buy Tuscany

«Per due giorni Pisa ospiterà oltre 150 operatori turistici provenienti da tutto il mondo per conoscere e scoprire le opportunità di visita nella nostra città e nell’ambito turistico ‘Terre di Pisa’ che comprende 26 Comuni della provincia. Sarà una ottima occasione per promuovere il territorio e le nostre eccellenze», così l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini nel presentare la sedicesima edizione di Buy Tuscany, l’evento organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta turistica toscana e domanda internazionale che si svolgerà, per la prima volta, a Pisa da mercoledì 25 a giovedì 26 settembre.

«Voglio ringraziare la Regione Toscana, in particolare l’assessorato al turismo, e Toscana Promozione – prosegue Pesciatini – per avere accolto il nostro invito ad ospitare proprio in città l’edizione 2024 di Buy Tuscany, importante rassegna che ogni anno attrae un numero sempre maggiore di buyer provenienti da paesi sempre più interessati alla Toscana come destinazione turistica. Così come voglio ringraziare la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e gli uffici comunali per la fattiva collaborazione nel raggiungere questo importante obiettivo. Giovedì 26 ospiteremo agli Arsenali repubblicani il principale momento della rassegna, cui seguirà la visita guidata al Museo delle Navi Antiche di Pisa. mentre la sera tutti gli ospiti internazionali saranno al teatro Verdi per una serata speciale in loro onore».

«Da anni ormai – conclude – lavoriamo per una attrazione turistica in città che vada oltre alla semplice promozione della Torre e della straordinaria unicità di piazza Duomo. I risultati cominciamo a premiarci. Basti pensare agli oltre 2 milioni di presenze nel 2023. Il dato in assoluto più alto mai raggiunto, ben superiore anche ai dati pre-Covid. Bene anche gli arrivi che registrarono un +18%. A tirare sono stati soprattutto gli stranieri con un aumento del 28% di arrivi e +23% di presenze. Anche per quanto riguarda l’anno in corso le sensazioni sono buone. Pisa e il suo litorale vuole mostrare al mercato estero l’immagine vera di una città da visitare tutto l’anno capace di soddisfare la domanda più articolata. Ha monumenti diffusi in tutto il centro storico, lungarni straordinari e molte occasioni, artistiche, culturali, enogastronomiche nonché attrazioni diffuse da vivere pienamente».