Millefoglie: come preparare una versione fatta in casa

La Millefoglie, conosciuta anche come “Napoleon” in alcune culture, è uno dei dolci di origine francese più raffinati e apprezzati anche in Italia. Si tratta di un dessert elegante, formato da strati croccanti di pasta sfoglia alternati con soffice crema pasticcera o panna montata.

La realizzazione della Millefoglie perfetta richiede una base di pasta sfoglia preparata a regola d’arte. Farla in casa è possibile, soprattutto per chi ha esperienza con la preparazione di dolci, ma è fondamentale seguire attentamente tutti i passaggi.

Ricetta per preparare la pasta sfoglia

Come preparare la pasta sfoglia fatta in casa?

Ingredienti:

250 g. di farina 00

200 g. di burro freddo

120 ml di acqua fredda

1 pizzico di sale

Procedimento:

Innanzitutto, tagliare a cubetti il burro freddo. Posizionarlo tra due fogli di carta da forno e appiattirlo con un mattarello fino a ottenere un rettangolo spesso circa 1 cm. Metterlo poi in frigorifero. Durante la lavorazione, assicurarsi che il burro rimanga freddo, altrimenti si scioglierà e non si otterrà il risultato desiderato.

Preparazione dell’impasto (detto “pasta magra”): In una ciotola, setacciare la farina e aggiungere il sale.

e aggiungere il sale. Versare l’acqua fredda poco alla volta e impastare rapidamente fino a ottenere un impasto omogeneo e liscio. Non lavorarlo troppo .

. Formare una palla, coprirla con pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Incorporare il burro:

Dopo che l’impasto ha riposato, stenderlo su una superficie leggermente infarinata fino a ottenere un rettangolo abbastanza grande da poter avvolgere il burro precedentemente appiattito.

precedentemente appiattito. Mettere il burro al centro del rettangolo e ripiegare i lati dell’impasto sopra il burro, come se fosse una busta. Sigillare bene i bordi per evitare che fuoriesca.

Primo giro (piega a 3):

Stendere l’impasto con il burro al suo interno in un rettangolo lungo e piegarlo in tre parti come se fosse una lettera (piegando prima un lato verso il centro, poi l’altro lato sopra il primo).

come se fosse una lettera (piegando prima un lato verso il centro, poi l’altro lato sopra il primo). Avvolgere l’impasto con pellicola trasparente e lasciar riposare in frigorifero per 30 minuti.

Ripetere le pieghe:

Tirare fuori l’impasto, ruotarlo di 90 gradi e stenderlo nuovamente in un rettangolo lungo per poi fare la piega a 3.

in un rettangolo lungo per poi fare la piega a 3. Ripetere questo procedimento (stendere, piegare e refrigerare) per altre 4 volte, lasciando riposare l’impasto in frigorifero per 30 minuti tra una piega e l’altra (dopo l’ultima piega, per almeno 1 ora).

Assemblaggio della torta Millefoglie

Se il procedimento sembra troppo complesso, il consiglio è quello di acquistare la pasta sfoglia già pronta, ad esempio le Basi per Torta di Pastasfoglia di Matilde Vicenzi. In questo modo, si risparmierà tantissimo tempo per eseguire la ricetta Millefoglie e il risultato sarà sicuramente eccellente. Per assemblare la torta, è sufficiente cuocere le basi in forno finché non diventano dorate e croccanti.

Lo stesso vale per la pasta sfoglia preparata in casa. Una volta raffreddata, alternare strati di sfoglia con crema pasticcera, terminando con l’ultimo strato di pasta sfoglia. Infine, spolverare con zucchero a velo e servire subito per mantenere la croccantezza.