Gli Stati Uniti si oppongono a un’invasione di terra di Israele in Libano

L’amministrazione Biden si oppone a un’invasione di terra di Israele in Libano. Lo riferisce un funzionario americano.Le avvisaglie di escalation in Medio Oriente hanno spinto gli Usa ad annunciare l’invio di nuove truppe e ad opporsi a un’invasione di terra israeliana in Libano.

L’esercito israeliano ha lanciato decine di attacchi aerei, provocando oltre 500 morti, tra cui decine di bambini, e migliaia di feriti. A causa dell’intensificarsi dei raid, si sono create lunghe code lungo le strade che collegano il sud del Paese a Beirut. Le forze di difesa israeliane hanno esortato la popolazione civile ad evacuare e dichiarato di aver colpito 1.600 obiettivi di Hezbollah, affermando di avere ucciso “numerosi miliziani”.

Il “Partito di dio” ha affermato di aver colpito basi israeliane “con decine di razzi”. Il premier libanese Mikati ha denunciato che “l’aggressione israeliana al nostro Paese è una guerra di sterminio”.