“Ho disposto il lutto cittadino nel giorno delle esequie di Giacomo Gobbato. Tutto il comune di Venezia sarà unito nel dolore”. Ad annunciarlo il sindaco Luigi Brugnaro. Con tale provvedimento, in tutti gli edifici comunali sarà disposta l’esposizione del gonfalone di Venezia a mezz’asta. Il giorno delle esequie del ragazzo morto a Mestre per sventare una rapina non è stato ancora fissato.