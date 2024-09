A Striscia per la prima volta una Velina e un Velino: sono Beatrice Coari e Gianluca Briganti

C’è sempre una prima volta…anche per il nuovo bancone di Striscia dove, per la prima volta in assoluto, ci saranno una Velina e un Velino. La ballerina Beatrice Coari (21 anni) e il performer Gianluca Briganti (37 anni) saranno i “velini”.

Beatrice Coari, 21 anni di Genova, è la nuova Velina di Striscia la notizia. Dopo il diploma al liceo linguistico, si iscrive all’Università di Genova, dove studia Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. Oltre all’italiano, parla fluentemente inglese, francese e spagnolo.

Al fianco di Beatrice c’è Gianluca Briganti, 37 anni, il nuovo Velino di Striscia la notizia.

È nato a Viareggio, in Toscana, da mamma cilena e papà napoletano. Fin da bambino ha una forte attitudine per la danza e già a 5 anni balla con la mamma sui ritmi sudamericani. Nonostante questo, l’unico sport che pratica fino ai 19 anni è il calcio. Solo un anno dopo riscopre la passione per la recitazione e il ballo, in particolare per lo stile americano modern jazz. Diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano, inizia a lavorare nei più famosi musical europei come performer: Flashdance (Milano), Tarzan (Stoccarda), The Bodyguard (Milano), Cats (Wunsiedel), La famiglia Addams (tour italiano), Priscilla – la regina del deserto (tour italiano), Il mondo di Patty (tour italiano e spagnolo) e Dirty Dancing (tour italiano), dove interpreta il ruolo del protagonista, Johnny Castle.

In televisione salta da un programma all’altro: Crozza nel paese delle meraviglie (La7), Zelig Event (Canale 5), Pintus@Ostia Antica (Italia 1), Wanna dance? (Boing), Pintus @ Forum (Italia 1), Special 90 (Italia 1). Nel 2022 è stato uno dei ballerini della serie televisiva statunitense Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock, in Italia su Sky e Now) e della miniserie italo-tedesca-statunitense Those About to Die (Peacock, in Italia trasmessa su Prime Video).

Per lavoro ha vissuto a Roma, Milano, Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas, dove è stato il primo italiano in assoluto nel cast del Magic Mike live. Oltre all’italiano, parla fluentemente inglese e spagnolo. Innamorato del palcoscenico e delle performance, è appassionato di fitness e skateboarding. Adora l’estate, cucinare e mangiare.

Fonte: Striscia la notizia