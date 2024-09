Caselle in Pittari sotto choc: coppia di anziani trovati senza vita in casa

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Caselle in Pittari, piccolo comune del Cilento. Un uomo ha trovato i corpi senza vita dei propri genitori nella loro abitazione rurale. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, residente in Lombardia. Dopo ripetuti tentativi di contattarli al telefono, senza ricevere alcuna risposta, l’uomo ha deciso di recarsi presso la casa di famiglia. Una volta arrivato, ha fatto la drammatica scoperta. Ha trovato il corpo del padre, 85 anni, in un locale esterno all’abitazione, mentre quello della madre, 79 anni e affetta da demenza senile in fase avanzata, giaceva nel pollaio.

Entrambi erano già in avanzato stato di decomposizione, rendendo impossibile al momento stabilire con precisione le date dei decessi. In base alle prime ipotesi degli inquirenti, le cause del decesso sono da attribuire a motivi naturali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che non hanno riscontrato segni di violenza o effrazione nell’abitazione. Nonostante ciò, è stata disposta l’autopsia per accertare le cause esatte della morte. La comunità di Caselle in Pittari è sotto choc per l’accaduto.