Tublat annuncia il lancio di Tom: il chatbot che rivoluziona il customer care commerciale

La web agency Tublat, leader in Italia, nel settore del Digital Marketing e delle soluzioni tecnologiche avanzate, nei giorni scorsi ha annunciato il lancio di Tom, un innovativo chatbot progettato per rivoluzionare il servizio di customer care e semplificare l’interazione commerciale con i propri clienti. Grazie a Tom, l’assistenza commerciale sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo un supporto continuo e personalizzato su diverse piattaforme digitali.

Un chatbot pensato per semplificare il customer care

Il chatbot Tom rappresenta una vera e propria innovazione per la web agency Tublat. Sviluppato per rispondere rapidamente e con precisione alle richieste dei clienti, Tom è in grado di gestire tutte le interazioni commerciali in modo automatizzato e professionale. In grado di guidare l’utente nella scelta del prodotto più adatto, Tom è sempre pronto a intervenire con risposte rapide ed efficaci.

Disponibile su Facebook, Instagram, WhatsApp e live chat

Una delle caratteristiche principali che distinguono Tom è la sua presenza su più piattaforme digitali. Gli utenti possono interagire con il chatbot direttamente su Facebook, Instagram, WhatsApp o attraverso la live chat disponibile sul sito ufficiale di Tublat, www.tublat.com . Questo garantisce la massima flessibilità e comodità, permettendo agli utenti di ottenere supporto commerciale ovunque si trovino e in qualsiasi momento.

Assistenza commerciale 24/7: una rivoluzione per i futuri clienti Tublat

Con Tom, Tublat è in grado di offrire un servizio di assistenza commerciale attivo 24/7, eliminando le attese e migliorando l’esperienza utente. Che si tratti di un cliente che ha bisogno di informazioni durante il giorno o di uno che ha bisogno nelle ore serali, Tom sarà sempre a disposizione per rispondere alle domande e offrire supporto immediato. Questo rende il chatbot uno strumento indispensabile per tutte le imprese che come Tublat vogliono migliorare l’efficienza e la qualità del loro servizio clienti.

La visione di Tublat per il futuro

L’introduzione di Tom non è solo un passo avanti tecnologico per la web agency Tublat, ma riflette anche l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni sempre più evolute e orientate alle esigenze dei clienti. L’automazione dei processi di customer care tramite chatbot rappresenta solo l’inizio di una serie di innovazioni che Tublat ha in programma di sviluppare per migliorare ulteriormente l’efficienza e la soddisfazione dei propri clienti.

Perché scegliere Tom?

Assistenza continua: Tom è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo un supporto in tempo reale su tutte le piattaforme.

Esperienza utente migliorata: grazie alla sua intelligenza artificiale, Tom può offrire risposte precise e personalizzate a ogni richiesta.

Semplicità e rapidità: gli utenti possono interagire con Tom in modo semplice e intuitivo, ottenendo assistenza commerciale in pochi secondi.

Come contattare Tom

Gli utenti interessati a scoprire di più su Tom possono visitare il sito ufficiale di Tublat all’indirizzo www.tublat.com ed interagire con il chatbot direttamente in live chat o tramite gli account Tublat di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Con il lancio di Tom, Tublat conferma il suo ruolo di leader nella trasformazione digitale, mettendo a disposizione delle imprese strumenti innovativi e soluzioni su misura per migliorare la gestione delle relazioni commerciali. Non resta che provare di persona l’efficacia di questo nuovo servizio!