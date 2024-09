Israele non si ferma più: la guerra arriva in Libano

Il Medio Oriente è in fiamme. Israele non si ferma più. Dopo avere devastato Gaza creando una crisi umanitaria senza precedenti, ora punta al Libano. Jet militari di Tel Aviv volano a bassa quota sopra Beirut durante la trasmissione del discorso di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Lo riferiscono testimoni oculari nella capitale libanese.

Il mondo occidentale porrà un freno agli israeliani? “Siamo molto preoccupati dal crescendo della situazione. Io stasera sarò a Parigi per fare il punto. Il quintetto si riunisce e vediamo se si possono adottare iniziative, noi continuiamo a lavorare insieme per la pace, il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi”. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani sulla situazione in Medio Oriente a margine di un incontro nella sede di Forza Italia. “Stiamo spingendo in Iran” per “evitare una escalation” e “ovviamente anche a Israele mandiamo messaggi di prudenza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.