Perugia. Ferro di Cavallo sotto choc: romena di 33 anni muore precipitando dal sesto piano

Una romena di 33 anni è precipitata dal sesto piano di un edificio in Via Gregorovius a Ferro di Cavallo, quartiere in zona stadio a Perugia. La Polizia dalla vicina Questura di Pian di Massiano è intervenuta in seguito ad una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo arrivata intorno alle 3:00 di mercoledì 18 settembre per la segnalazione relativa ad una donna, cittadina romena classe 1991, caduta da una finestra.

La segnalazione è stata fatta dal compagno – scrive in una nota la Questura di Perugia – che accortosi dell’accaduto, ha allertato immediatamente il 118. I sanitari del locale nosocimio, giunti sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. E’ intervenuto anche il personale delle volanti, della Squadra Mobile e del Gabinetto provinciale della Polizia scientifica per i rilievi tecnici del caso. Sul caso è stata aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

La notizia ha lasciato senza parole gli abitanti del popolare quartiere perugino. Ferro di Cavallo, quartiere di all’incirca 10 mila abitanti, è una realtà complessivamente residenziale e relativamente tranquilla.