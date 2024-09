Milan. Fonseca potrebbe essere esonerato: Ibra cerca il sostituto

Dopo la panchina di De Rossi la prossima a saltare è quella di Fonseca. Il sostituto di Pioli potrebbe già essere alla fine della sua esperienza al Milan. Dopo la pesante sconfitta in casa con il Liverpool in Champions League il portoghese è sempre più a rischio esonero. La società si sarebbe già mossa contattando Igor Tudor e Edin Terzic. Si segue anche la pista Massimiliano Allegri.

Paulo Fonseca è già stato “scaricato” dai tifosi del Milan. La sconfitta con in Liverpool in Champions League è culminata nella contestazione del Meazza al fischio finale della gara. Esonerare l’allenatore è la soluzione più rapida e pratica. Secondo Sportmediaset il primo nome sulla lista di Zlatan Ibrahimovic in caso di esonero, ci sarebbe Igor Tudor. MilanNews, invece, riporta un contatto già avvenuto tra Ibrahimovic ed Edin Terzic, tecnico tedesco di origine bosniaca che nella scorsa stagione ha condotto il Borussia Dortmund alla finale di Champions League, poi persa con il Real Madrid. Terzic potrebbe essere la mossa a sorpresa del Milan post Fonseca. Per questioni di budget, invece, è da escludere la pista che porta a Massimiliano Allegri, la cui candidatura non è stata al momento presa in considerazione da Ibra.