Maltempo a San Severo: morto il caporeparto Antonio Ciccorelli

Una vittima del maltempo nel Foggiano. Si tratta del vigile del fuoco Antonio Ciccorelli che risultava disperso da martedì sera dopo che l’auto di servizio era stata travolta dalla piena di un torrente sulla SS89 tra San Severo e Apricena.

Il corpo del caporeparto Antonio Ciccorelli è stato recuperato dai colleghi sommozzatori all’interno dell’abitacolo dell’auto, poco più a valle del punto dove era stata travolta durante lo svolgimento di operazioni di soccorso per il maltempo. Si è salvato un collega di Ciccorelli, che era riuscito ad abbandonare il mezzo. L’uomo rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi.

La zona più colpita è quella compresa tra San Severo, Apricena, Torremaggiore e San Paolo di Civitate. Sono all’incirca 25 i vigili del fuoco che erano partiti in soccorso di una cinquantina di automobilisti in panne. Da Foggia è partito il nucleo fluviale composto da cinque unità, a cui si sono aggiunti uomini dalle sezioni di San Severo, Deliceto, Lucera e San Giovanni Rotondo. Uomini in ausilio sono giunti anche da Bari. La violenta pioggia, oltre a rendere impraticabili le strade e a bloccare gli automobilisti, ha allagato box, scantinati e pianoterra.