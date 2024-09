Udinese: in testa, da sola, quasi tredici anni dopo

L’ultima volta da capolista solitaria della A risaliva risale al 23 ottobre 2011. In panchina c’era Francesco Guidolin. Era terminata la settima giornata, anche se da calendario era l’ottava, ma una, la prima, era stata rinviata a dicembre per uno sciopero dei calciatori. L’Udinese aveva battuto il Novara (3-0) con doppietta di Di Natale più, in mezzo, il gol di Domizzi.

I bianconeri del Friuli guidavano all’epoca con 15 punti. Uno in più della Lazio, due più della Juventus, quattro più di Napoli, Roma e Milan. Con un bilancio di quattro vittorie e tre pareggi. Il campionato sarebbe terminato con il successo della Juventus, davanti al Milan e all’Udinese. In rosa, oltre a Di Natale e Domizzi, c’erano Handanovic, Isla, Benatia, Asamoah, Denis, Di Natale, Armero e Pinzi.

La prima sconfitta giunse al nono turno (l’ottavo effettivo) contro il Napoli al San Paolo (2-0). Fu affiancata dalla Lazio e scavalcata dalla Juventus. Ma poi riprese la marcia con i successi su Palermo e Siena. Ora i friulani faranno visita alla Roma.