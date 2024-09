La Calabria Patrocina l’evento Culturale in Campania del 12 Ottobre 2024 : Un Evento di gala dal profumo Internazionale

Calabria – Il 12 ottobre 2024, Giuliano in Campania sarà l’incantevole cornice del VII Evento dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale organizzato dalla Nobile Famiglia Agricola e la Sua Accademia Dinastica , un incontro di grande pregio che celebra la nobiltà e la cultura internazionale. Questo incontro, voluto in sinergia con l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola (Accademia Conservatrice) e la Royal Society of St George, si svolgerà presso la splendida Villa Blue Moon Lux, un luogo che incarna la bellezza e la tradizione della Campania.

Quest’anno, il VII Evento dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale sarà particolarmente significativo grazie al patrocinio della Regione Calabria. Questo sostegno non solo evidenzia l’importanza culturale e storica della manifestazione, ma rappresenta anche un forte riconoscimento del valore della tradizione aristocratica e del suo ruolo nel contesto socio-culturale contemporaneo.

La Regione Calabria, con la sua ricca eredità storica, culturale e artistica, si pone come un ponte tra il passato e il presente, rivendicando la sua posizione di rilievo all’interno della più ampia narrati v a aristocratica europea. La sua partecipazione attiva non solo arricchisce l’evento, ma sottolinea anche l’impegno della Calabria a valorizzare le proprie radici nobiliari e a rafforzare i legami con le istituzioni europee. La presenza delle autorità regionali, che accoglieranno i partecipanti e le personalità di spicco, dimostra l’attenzione della Regione per la promozione del patrimonio culturale e la volontà di favorire un dialogo costruttivo tra le diverse realtà nobiliari. Questo incontro si configura come un’opportunità unica per mettere in luce le tradizioni, le storie e i valori che caratterizzano non solo la nobiltà calabrese, ma anche quella dell’intera Europa. In un momento in cui il mondo è sempre più interconnesso, la Calabria si presenta come un esempio di inclusività e apertura, pronta a ricevere e accogliere culture diverse. La sua partecipazione attiva all’evento rappresenta un passo importante per la valorizzazione delle tradizioni locali, conferendo una dimensione internazionale al patrimonio aristocratico regionale.

Questo patrocinio non è solo un segno di prestigio, ma un chiaro messaggio di unità e collaborazione tra le istituzioni calabresi e le realtà nobiliari europee. La Regione Calabria si impegna a giocare un ruolo attivo nel preservare e promuovere il proprio patrimonio culturale, dimostrando che la nobiltà ha un ruolo vitale anche nel mondo moderno, dove i valori di solidarietà, rispetto e cultura sono più che mai necessari.La celebrazione di questo evento per la Calabria non è solo una manifestazione di aristocrazia, ma un’opportunità per riflettere su come le tradizioni nobili possano interagire con le sfide contemporanee, promuovendo la crescita culturale, economica e sociale della regione. La presenza della Regione Calabria all’evento rappresenta dunque un significativo passo avanti verso la valorizzazione della nobiltà come elemento di coesione e sviluppo, confermando l’impegno della regione nel supportare eventi di rilevanza internazionale che arricchiscono il tessuto culturale locale e promuovono legami duraturi tra le diverse aristocrazie europee.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali, tra cui la presenza del Principe Christian Agricola di San Nicandro e altre autorità civili e religiose. Un momento di particolare rilievo sarà l’arrivo di Sua Maestà il Re del Godenu, Togbe Osei III, che porterà un messaggio di fraternità e scambio culturale tra le diverse realtà nobiliari. Il convegno, moderato dalla giornalista Valentina Ciarlante, vedrà la partecipazione di relatori d’eccezione, tra cui il Conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina, che parlerà di “L’Araldica Napoleonica nel Regno di Napoli” , e il Conte Professor Tommaso Romano, Presidente dell’Accademia di Sicilia, il quale esplorerà il “Valore dell’autentica nobiltà dello Spirito e dell’esercizio delle virtù civiche”.

La manifestazione non solo si concentra sulla celebrazione dell’aristocrazia, ma mira anche a generare un impatto sociale significativo. Parte del ricavato sarà devoluto a progetti vitali per le popolazioni del Godenu, in Ghana, evidenziando l’impegno dell’evento verso la beneficenza e il miglioramento delle condizioni di vita dove saranno presentati anche alcuni progetti dal Responsabile Tecnico della Fondazione Ordini Dinastici di Casa Agricola . La cena di gala, cuore pulsante dell’evento, promette di essere un’esperienza gastronomica indimenticabile, con un menù che onora la tradizione culinaria italiana. Gli ospiti, vestiti con eleganza secondo i requisiti del dress code, potranno godere di un’atmosfera raffinata, arricchita da stacchi musicali dell’Accademia F. Musmarradi Catania.