Nella corsa scudetto si inserisce il Napoli di Antonio Conte

Scongiuri scaramantici a parte, il Napoli di Antonio Conte si inserisce nella corsa scudetto. Dopo un avvio choc, la squadra partenopea macina risultati e si prende la vetta della classifica. Il successo per 4-0 in casa del Cagliari certifica che il Napoli c’è e che l’assenza di competizioni europee, potrebbe essere un vantaggio per concentrarsi sulla lotta scudetto.

“Questo è un campo molto difficile, abbiamo iniziato però subito molto bene anche se l’interruzione alla mezz’ora ha agevolato più loro che noi” ha analizzato Conte. “All’intervallo abbiamo rivisto un po’ di situazioni, come quella dei duelli a tutto campo, contesto nel quale dobbiamo ancora crescere. Lukaku e Kvaratskhelia? Romelu l’ho voluto fortemente, sempre nel corso della mia carriera, perché si tratta di un giocatore atipico, forte fisicamente e nella progressione. La sua condizione non è ancora ottimale, però si tratta di un calciatore fondamentale per noi e che ha fatto molto bene, con grande predisposizione. Da Kvicha invece ci aspettiamo sia l’assist che il gol, spero che ne faccia tanti. Oggi le caratteristiche della partite non erano molto dalla sua parte, ma è comunque riuscito a fare molto bene”.

“Questa è una squadra – ha aggiunto – che negli anni non amava tanto sporcarsi le mani, dopo quello che è successo l’anno scorso lo switch sta proprio in questo tipo di situazioni, oltre alle qualità tecniche e all’organizzazione che mettiamo. La squadra oggi mi è piaciuta, ha fatto ottime cose, anche nella pressione siamo stati bravi”.