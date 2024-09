Un incidente sul circuito di Frohburg Dreieck è stato fatale al milanese Luca Salvadori

Il trentaduenne pilota milanese Luca Salvadori è morto i un incidente sul circuito stradale di Frohburg Dreieck, in Germania. Luca Salvadori ha avuto la peggio in un incidente al primo giro delle qualifiche riservate alle SBK/STK 1000 della sesta e ultima tappa dell’IRRC International Road Race Championship che si disputa soprattutto nei Paesi dell’Europa centrale. L’incidente è avvenuto per un contatto con il tedesco Didier Grams nelle prime battute delle prove. Trasportato in ospedale, Luca Salvadori è morto a causa delle gravità delle ferite riportate.

Luca Salvadori era un influencer e yotuber seguitissimo e molto e apprezzato. Aveva esordito quattordici anni fa nel Campionato Italiano Supersport, arrivando nel 2013 al Mondiale Supersport, l’anno della morte in gara del collega Andrea Antonelli a Mosca, proprio nella stessa categoria. Luca Salvadori aveva poi proseguito la sua carriera con alterne fortuna tra Supersport e Superstock e lo scorso anno era approdato al Motomondiale disputando parte del campionato del mondo della Moto E con una Ducati Pramac Racing, chiudendolo al diciassettesimo posto della classifica generale. Nel suo curriculum anche alcune gare in auto nei rally.

Quest’anno Salvadori aveva dominato il Campionato Italiano di Velocità in Salita, abbassando i record di quasi tutte le gare del calendario. Le corse su strada rappresentavano la sua passione più recente, il suo sogno era quello di prendere un giorno parte al prestigioso Tourist Trophy dell’Isola di Man. Un sogno spezzato sul circuito stradale di Frohburg Dreieck, quindici chilometri a sud di Lipsia, dove era tornato a prendere parte all’IRRC.