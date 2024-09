Incidente lungo la statale 71 che collega Calvi dell’Umbria a Otricoli: morto Francesco Caraffa

Tragedia della strada in Umbria. Lungo la statale 71, che collega Calvi dell’Umbria a Otricoli, ha perso la vita Francesco Caraffa. Il ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro il muro di un’abitazione e perdendo la vita quando il mezzo ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Amelia. L’auto guidata da Francesco Caraffa è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti, mentre la salma è a disposizione della procura di Terni.

Francesco Caraffa ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il muro di una casa lungo la strada statale. L’impatto ha provocato un’esplosione, innescando un incendio che ha avvolto l’auto. Gli abitanti della casa, svegliati dal forte boato, hanno subito notato le fiamme e hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti da Terni, hanno lottato per spegnere l’incendio, ma per il giovane conducente non c’era già più nulla da fare.

Il corpo, gravemente compromesso dalle fiamme, ha reso inizialmente difficile l’identificazione. Francesco Caraffa abitava nella frazione di Santa Maria Maddalena insieme alla madre.

La sera precedente, Francesco Caraffa aveva trascorso del tempo con alcuni amici a una festa in una località vicina. Il giovane avrebbe dovuto far ritorno a casa del padre, che risiede nella stessa zona, ma non è mai arrivato. L’auto è finita contro il muro prima che Francesco potesse raggiungere la destinazione.