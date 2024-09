Perugia. Giù dal balcone muore a soli 12 anni: la comunità di Montegrillo sotto choc

Difficile anche solo scrivere quando ci si trova davanti a tali notizie. La comunità di Montegrillo è sotto choc, la città di Perugia è in lacrime. Mercoledì mattina è stato trovato il corpo senza vita di una ragazzina di 12 anni sotto la sua abitazione.

In base ad una prima ricostruzione, la ragazzina sarebbe caduta dal balcone di casa, dove erano presenti i familiari. I vicini hanno riferito di avere sentito urlare i familiari della vittima, ma non sono stati in grado di fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

L’ipotesi più accreditata è che si tratti di suicidio. Tuttavia le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla procura diretta da Raffaele Cantone, sono ancora in corso e non è stato possibile confermare questa ipotesi. La vicenda è molto delicata-

La ragazzina sarebbe dovuta rientrare a scuola per l’inizio dell’anno scolastico. La famiglia della vittima era molto conosciuta nel quartiere. In segno di rispetto per la vittima e la sua famiglia, il Comune di Perugia ha annullato la conferenza stampa sulle scuole. “Tutto il consiglio comunale porge le più sentite condoglianze alla famiglia della giovane ragazza. A seguito di questo drammatico fatto di cronaca e di quanto accaduto nella frazione di Fratticiola Selvatica – si legge in una nota stampa di palazzo dei Priori – nasce la necessità di una maggiore attenzione ai temi della salute mentale e del benessere sociale. Tutto il consiglio e governo comunale porranno grande attenzione al potenziamento di politiche sociali volte alla prevenzione e alla gestione della sofferenza psichica dei nostri cittadini”.