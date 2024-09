I vantaggi di utilizzare le stufe a pellet piuttosto che le stufe a legna

Pellet o legna? Questo è il dubbio a cui potresti trovarti di fronte se scegli di riscaldare la tua casa con le stufe. In effetti si tratta di sistemi di riscaldamento simili, ma con altrettante differenze: differenze che possono essere importanti a seconda delle tue esigenze di riscaldamento e che ti possono far propendere per le stufe pellet prezzi piuttosto che per i modelli alimentati a legna.

In effetti le stufe a pellet presentano tutta una serie di vantaggi di cui tenere conto, rispetto a quelle a legna. E sicuramente in uno store online specializzato come Balkan Energy Italia potrai trovare il modello adatto alle tue esigenze di riscaldamento.

Sei hai scelto di puntare sulle stufe a pellet piuttosto che su un modello alimentato con legna da ardere, ti sarà utile sapere di più su:

pulizia e sostenibilità – perché le stufe a pellet sono un sistema di riscaldamento pulito e rinnovabile;

risparmio e ambiente – perché la scelta del pellet rispetto alla legna ti può permette di avere bollette energetiche più basse e di rispettare l’ambiente;

versatilità e facilità d’uso – perché le stufe a pellet sono il top, rispetto a quelle a legna, per versatilità e semplicità di utilizzo.

Un riscaldamento pulito e rinnovabile per la tua casa

Un vantaggio delle stufe a pellet rispetto a quelle alimentate a legna è la limitata produzione di cenere. L’elevata rendita termica del pellet permette poi di bruciare una minore quantità di combustibile: anche scaldando molto e per lunghi periodi, quindi, la cenere prodotta sarà sempre limitata, rispetto alla produzione delle stufe a legna.

Questo permette di mantenere più pulita anche la casa all’interno della quale si trovano le stufe a pellet, rendendo adatto questo sistema di riscaldamento anche in ambienti meno semplici da pulire (per esempio dove ci sono tappeti o tendaggi), rispetto alla corrispondente stufa legna.

Quello che sicuramente stufe a pellet e a legna hanno in comune è il fatto di essere dei sistemi di riscaldamento sostenibili. Infatti anche il pellet altro non è che legna: o meglio, scarti della lavorazione del legno che vengono pressati tra loro in modo da ottenere dei piccoli cilindri. Il legno utilizzato sia per le lavorazioni che per il riscaldamento viene tratto da foreste gestite in maniera sostenibile, in cui all’abbattimento di ogni albero segue la piantumazione di nuove piante, in modo da non alterare l’equilibrio dell’ambiente.

Bollette energetiche più “leggere” e minori emissioni nocive nell’ambiente

Anche dal punto di vista del risparmio economico le stufe a pellet presentano dei vantaggi importanti rispetto a quelle a legna. Infatti il pellet risulta uno dei combustibili più efficienti a livello energetico: quindi, anche per riscaldare a lungo, ne dovrai usare una quantità minore rispetto a quanto richiesto dalle stufe a legna. Senza dimenticare che la possibilità di regolare la combustione in modo molto preciso è un altro fattore tipico delle stufe a pellet, e non di quelle a legna, e che permette di risparmiare combustibile.

Per quel che riguarda il basso livello di emissioni nocive nell’ambiente, le stufe a pellet sono al top: la combustione, regolata in maniera elettronica, è sempre precisa, quindi evitando sprechi e consumi eccessivi. Inoltre il combustibile viene tratto dal legno: e gli alberi, durante la loro crescita, assumono una quantità di anidride carbonica dall’ambiente pari a quella rilasciata in fase di combustione, per un “carbon footprint” praticamente neutrale.Vedi di più qui.

Versatilità e facilità di utilizzo

Sulla versatilità e soprattutto sulla facilità di utilizzo le stufe a pellet hanno davvero diversi vantaggi rispetto a quelle alimentate a legna. Prima di tutto il combustibile è facile da trasportare, perché sistemato in pratici sacchetti. Inoltre le stufe a pellet sono più semplici da caricare rispetto a quelle a legna: infatti basta svuotare il sacchetto nel serbatoio, da dove sarà la coclea, in maniera automatica, a far cadere il combustibile nel braciere. Non serve quindi essere presenti sempre per caricare le stufe a pellet ed evitare che il fuoco si spenga, come avviene invece con quella a legna.

Da non dimenticare poi che diversi modelli di stufe a pellet prevedono un sistema di accensione automatico, che invece non è presente in quelle a legna. Questo significa che è possibile programmare accensione, temperatura e spegnimento delle stufe, in modo da trovare la casa calda al tuo ritorno, se sei fuori, oppure quando ti svegli al mattino.

Quanto a versatilità, le stufe a pellet possono competere ampiamente con quelle a legna: infatti è possibile trovare modelli dotati di forno, con cui cucinare sfruttando il calore prodotto per il riscaldamento di casa. E anche modelli di stufe che possono essere collegate all’impianto dei termosifoni, in modo da riscaldare più ambienti separati anche su livelli diversi. E modelli dotati di serbatoio dell’acqua, per avere acqua calda sanitaria.