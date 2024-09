Trump accusa i moderatori di Abc news di essere stati “di parte”

Donald Trump ha sfidato Kamala Harris nell’atteso confronto tv. Il tycoon ha dato alla vice di Biden della “marxista che ha distrutto il paese con politiche che sono folli” e ha affermato che Harris è anti-Israele e che distruggerà il Paese entro due anni dal suo possibile insediamento.

Nonostante la stampa dem definisca il confronto come una vittoria per la Harris, Trump è riuscito a mettere a segno colpi pesanti inclusa la sue battute come quando l’ha fermata dicendole “sto parlando io” riferendosi alla stessa famosa frase usata da Harris con Mike Pence nel dibattito tra candidati vice presidenti.

Il tycoon ha messo in difficoltà la sua avversaria sul ritiro dall’Afghanistan, nota dolente dell’amministrazione Biden. Il leader repubblicano ha rivendicato di “non aver mai dibattuto così bene in vita sua” accusando i moderatori di Abc news di essere stati “di parte”. Harris dal canto ha chiesto subito un secondo dibattito e ha incassato l’endorsement di Taylor Swift.