Sagra dell’Uva a Castellaneta dal 13 al 15 settembre 2024

Castellaneta. Un gradito ritorno! Sembrava voler passare quasi in sordina, ma dopo ben 11 anni, torna la Sagra dell’Uva; il prodotto di punta dell’agricoltura locale sarà il protagonista di una tre giorni full-immersion nei quali saranno celebrati il primato sui mercati che portano l’uva Italia, la Vittoria, la Red Globe e tanti altri, dai territori castellanetani sulle tavole di tutta Europa, e non solo.

Tre giorni di studio e di assaggi, di dibattiti con esperti del settore, ma anche tanto divertimento e intrattenimento, anche per i più piccoli.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Castellaneta e dal Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, con la preziosa collaborazione della Confederazione Italiana Agricoltori area Due Mari, dalla Coldiretti di Castellaneta e dal Consorzio Regina di Puglia, ha un chiaro e semplice obiettivo: “pesare” il valore della produzione agricola, e vitivinicola in particolare, rispetto al progresso socio-economico e culturale del territorio.

Grandi e piccoli produttori, infatti, compiono quotidianamente il grande sforzo di preservare l’eccellenza delle loro coltivazioni: perché la grande distribuzione chiede uniformità di prodotto, le polemiche sull’inquinamento atmosferico ne adombrano il valore, la mancanza di infrastrutture ne complicano la diffusione, e la scarsa “intesa” ne indebolisce il potere contrattuale.

È facile immaginare, quindi, come la Sagra dell’Uva non sarà una semplice abbuffata del frutto caro agli dei, ma un’autentica occasione di approfondimento.

Venerdì 13 settembre si parte subito forte: alle 19:00, presso le Officine Mercato Comunale di Castellaneta, con il convegno “Uva da tavola e sviluppo del territorio”; un vero e proprio seminario tecnico, animato dagli interventi di esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, che operano quotidianamente con le associazioni di categoria e i produttori. Evento che vedrà la partecipazione del dott. Donato Pentasuglia (Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia).

Sabato 14 e domenica 15 settembre la sagra si sposterà in Contrada Gaudella, cuore pulsante della produzione dell’uva la tavola del territorio di Castellaneta, per la mostra mercato di uva da tavola, arricchita da laboratori didattici, aperitivi e degustazioni.

Sabato 14 l’apertura degli stand è prevista per le 18:00, mentre per i più piccoli, alle 18:30, ci sarà uno spettacolo di animazione per i bambini con Luna Park con giochi gonfiabili; in serata poi, dalle 21:00, spettacolo musicale del gruppo “Go Man Band”.

Domenica 15, invece, gli stand saranno pronti ad accogliere i visitatori sin dalle ore 17:00, mentre alle 18:00 è previsto uno spettacolo di magia e burattini per i bambini; lo spettacolo degli artisti di strada, dalle 20:00, farà da apripista al concerto dei “Tarantafil” che accompagnerà tutti i visitatori sino alla chiusura di un lungo week-end.

Approfondimento, degustazioni, e svago saranno i capisaldi di questa edizione 2024 della “Sagra dell’Uva” che coinvolgerà Castellaneta e Castellaneta Marina per la promozione del prodotto più importante e conosciuto dei fertili campi locali.