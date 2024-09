È diventato un brand noto non solo agli appassionati di tecnologia. NVIDIA è la storia di una straordinaria trasformazione. Questa azienda è passata da creatore di unità di elaborazione grafica (GPU) a brand cruciale nell’industria tecnologica. Ora NVIDIA è diventata la prima azienda al mondo per capitalizzazione, una testimonianza dei suoi avanzamenti strategici e della sua influenza sul mercato.

NVIDIA è stata creata da Jen-Hsun Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem con l’obiettivo di rivoluzionare la grafica computerizzata sviluppando hardware che portasse qualità visiva cinematografica ai PC. Il lancio della GeForce 256 (la prima GPU al mondo con un motore dedicato alla trasformazione e illuminazione) segnò la svolta. Portò capacità grafiche 3D superiori ai PC, cambiando per sempre il panorama del gaming e del design. Questa innovazione rese la grafica 3D in tempo reale più accessibile e pose le basi per la GPU come componente centrale nell’informatica moderna.

NVIDIA continuò a innovare con la serie GeForce, introducendo funzionalità come gli shader programmabili e l’anti-aliasing, spingendo i confini della fedeltà visiva. Le loro GPU fissarono nuovi standard di prestazioni e realismo visivo nei videogiochi.

Ma le ambizioni di NVIDIA andavano oltre il gaming. Svilupparono GPU per la visualizzazione professionale e il calcolo scientifico. La linea Tesla (introdotta nel 2008) era rivolta a questo mercato, dimostrando il potenziale della GPU per il calcolo generico. Questa diversificazione dimostrò la capacità di NVIDIA di adattarsi e prosperare in più settori tecnologici.

Nel 2006, NVIDIA introdusse CUDA, un framework di programmazione parallela progettato per le loro GPU. CUDA permise agli sviluppatori di sfruttare l’architettura della GPU per il calcolo generico, non solo per la grafica. Questo aprì le porte ai ricercatori e ingegneri dell’AI per utilizzare le GPU di NVIDIA per i compiti di deep learning. L’introduzione di CUDA fu un punto di svolta, rendendo il calcolo accelerato dalla GPU accessibile a un pubblico più vasto.

La linea Tesla, all’origine progettata per il calcolo scientifico, subì una significativa evoluzione. NVIDIA le ottimizzò per i carichi di lavoro di deep learning, incorporando caratteristiche come la memoria ad alta larghezza di banda e i tensor cores nelle iterazioni successive. Questi avanzamenti consolidarono il dominio di NVIDIA nel panorama dell’hardware AI. Le GPU Tesla divennero sinonimo di calcolo AI ad alte prestazioni, guidando le innovazioni nel machine learning e nella data science.

Riconoscendo il potenziale più ampio dell'AI, NVIDIA sviluppò strumenti e framework software come il NVIDIA CUDA-X AI e RAPIDS. Questi strumenti semplificano lo sviluppo del deep learning, rendendolo accessibile a ricercatori e aziende senza una vasta esperienza hardware. Abbassando la barriera d'ingresso, NVIDIA ha permesso una nuova ondata di innovazione AI.

NVIDIA promuove attivamente l’ecosistema AI mediante iniziative come i NVIDIA DGX Systems, supercomputer preconfigurati specificamente progettati per il deep learning. Organizza anche conferenze come la GPU Technology Conference (GTC), fornendo una piattaforma per ricercatori e sviluppatori per scambiare idee e accelerare i progressi dell’AI. Questi sforzi hanno creato una comunità di innovatori AI e hanno posizionato NVIDIA come un hub centrale nel mondo dell’AI.

A giugno 2024, la capitalizzazione di mercato di NVIDIA ha superato i 3 trilioni di dollari, rendendola la prima azienda al mondo per capitalizzazione. Le azioni della compagnia sono aumentate significativamente, evidenziando la fiducia degli investitori nelle sue prospettive future. Questo successo segna un cambiamento significativo nell’industria tecnologica, dove ora NVIDIA guida, seguita da vicino da Microsoft e Apple secondo diverse fonti.