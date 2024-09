LAURA BORDI VINCE NELL’OMAGGIO A SPOLETO 2024

A Milena Petrarca il premio speciale I Grandi Incontri d’Arte

Alla Galleria LA BOTTEGA DELL’ARTE di Katy Laudicina, a Spoleto, si terrà in ottobre la premiazione dei pittori che hanno partecipato all’Omaggio a Spoleto 2024. Il concorso prevedeva la preparazione di dipinti ispirati dai 4 poeti in vetrina presso la Bottega dell’Arte. Questa prima cerimonia di premiazione riguarda i pittori che si sono soffermati con i loro pennelli sui versi della poetessa Anna Manna, ideatrice dell’Omaggio a Spoleto.

La poesia di Anna Manna “Via di Fontesecca” ha portato alla vittoria due pittrici: al primo posto Laura Bordi, al secondo Giulia Mammoli. Via Fontesecca è una affascinante stradina, piccolissima, che porta alla famosissima Piazza Pianciani, da poco restaurata, vero gioiello di bellezza e di messaggi simbolici. La Presidente di giuria, la pittrice Eugenia Serafini, ha identificato le due vincitrici per la capacità di empatia con i versi della poesia e per la valenza espressiva dei dipinti in due tecniche completamente diverse.

Così la poetessa Anna Manna ha commentato la scelta della Presidente Serafini nei due giudizi – motivazione dei premi:

LAURA BORDI – 1° posto: Bravissima Laura Bordi, ha colto la forza liberatoria e riequilibrante dello stimolo musicale in una città che della musica ha fatto il suo messaggio più forte. Il quadro esprime serenità, come se l’artista aiutasse a ritrovare i filari del giardino mentale e psichico. L’incontro tra la poesia e la pittura esprime, in questa fortunata e riuscita occasione, un messaggio estremamente positivo. Complimenti!

GIULIA MAMMOLI – 2° posto: Sensibile pittrice, molto affine alle capacità espressive della tecnica scelta. Ha colto in pieno la prima parte della poesia con il messaggio di traballante presenza in un mondo nuovo che non si riesce a fronteggiare. Lo stato d’animo si espande al paesaggio e dilata quasi le mura dei palazzi, le ombre, i passaggi. Ma l’avanzata nell’esplosione dell’arte è luminosa. L’acquarello premia questa capacità della pittrice di penetrare i versi che esprimono un doppio registro di ansia, titubanza ed infine speranza. Brava!

Per I GRANDI DIALOGHI POESIA E PITTURA “Omaggio a Spoleto” è il poeta che ha messo i propri versi in vetrina che decide a chi conferire il Premio speciale I GRANDI INCONTRI D’ARTE, scegliendo tra gli incontri artistici della sua vita. Può essere scelto anche tra i pittori partecipanti, qualora tra il poeta ed il pittore ci sia stato scambio di idee e analisi delle proprie opere, anche a distanza. Il premio è fuori concorso. Per il 2024 ANNA MANNA ha indicato come Regina dei GRANDI INCONTRI D’ARTE la famosissima pittrice MILENA PETRARCA, cui verrà conferito il Premio speciale.

“Con Milena Petrarca – sottolinea Anna Manna – ho avuto modo di scambiare impressioni e significato dei miei versi e dei suoi dipinti. Già da me premiata per il dipinto Tramonto in incredibile assonanza con la mia poesia omonima, in questo premio 2024 ho voluto indicare negli uccelli, presenti nel suo dipinto, il motivo che lega la nostra ricerca artistica, che nello stesso periodo ha scandagliato il mondo volatile alla ricerca di simboli e messaggi. Ricordo come perle preziose alcune nostre affascinanti telefonate sul tema. Io stavo componendo la mia poesia Piazza del duomo, che mi rimane molto cara anche per questo ricordo.”

Una poetessa e due pittrici per raccontare una stradina di Spoleto davvero deliziosa, Via di Fontesecca, che porta alla splendida Piazza Pianciani. E per il Premio speciale, una pittrice di fama internazionale, Milena Petrarca, per rendere immagine artistica, emozione, volo poetico attraverso i colori la bellezza di Piazza del duomo, raccontata in versi dalla poetessa Anna Manna. L’omaggio a Spoleto non poteva riuscire meglio. In autunno inoltrato saranno poi premiati i pittori che si sono ispirati ai versi degli altri poeti in vetrina: Mario Narducci, Liliana Biondi, Sandro Costanzi.

La manifestazione OMAGGIO A SPOLETO è durata un intero anno: la scorsa estate con la presentazione in carte – pergamena dei versi in vetrina, poi a primavera con la presentazione dei dipinti partecipanti alla Presidente di giuria, infine le cerimonie di premiazione. Questo il commento augurale di Eugenia Serafini, Presidente di giuria del Premio e insigne Artista.

“La forza espressiva della parola e dell’immagine trovano in questo concorso/ premio non un rapporto di forza su quale delle due possa raggiungere più facilmente il fruitore, bensì un rapporto nel quale la creatività espressiva dell’una e dell’altra arte si integrino creando una capacità immaginativa intensa, complessa e ricca di emozioni. E questo è un segno che le arti sono ben vive e in grado di interagire per rendere migliore la nostra vita e la società stessa. Auguri vivissimi a te, Anna, per la concezione del premio e l’espressione poetica e a te, Laura, per la realizzazione visiva.”

Alessandro Clementi

Responsabile comunicazione “Omaggio a Spoleto”