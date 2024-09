Spalletti esalta Tonali: abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo

Luciano Spalletti è al settimo cielo dopo il successo dell’Italia 3-1 in casa della Francia nella prima partita di Nations League. “La nostra forza mentale è stata doppia, perché le cose che ti accadono vengono dalla tua testa, dai timori e da quello che pensi di non poter raggiungere”.

“Abbiamo scelto un gruppo di giocatori che stanno sempre in campo, la condizione fisica non è quella del finale di campionato, sono un po’ più freschi e stanno tutti lavorando correttamente – è l’analisi di Spalletti -. Probabilmente siamo stati fortunati a trovare ragazzi giovani che hanno voglia di far vedere che sono calciatori di livello: la voglia individuale è sempre la chiave di qualsiasi successo”.

Il mister esalta Tonali. “Sandro ha giocato una partita magnifica, avevamo paura che non riuscisse a fare tutta la partita e invece negli ultimi cinque minuti ha dato due sgassate ed è andato in porta da solo. Abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo”.