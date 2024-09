Ivan Zamparini accoltella i genitori: Gagliole sotto choc

Dramma familiare a Gagliole (Macerata). Ivan Zamparini, 23 anni, in preda a un raptus, prima si è ferito, poi quando i genitori hanno provato a calmarlo, si è scagliato contro di loro e li ha accoltellati.

Il piccolo centro di Gagliole è sotto choc. Sono stati i vicini a chiamare il 112 per poi assistere ad una scena tremenda. Terenzio Zamparini, 65 anni, è uscito di casa sanguinante con ferite all’addome inseguito dal figlio Ivan con il coltello in mano.

Terenzio Zamparini, carabiniere in pensione, ha riportato ferite multiple a torace e addome ed è stato portato in eliambulanza a Torrette in prognosi riservata. La madre, Souad Kanane, 63 anni, è ricoverata all’ospedale di Camerino ma non è in pericolo di vita. Ivan Zamparini è stato arrestato per tentato omicidio. Ha una ferita al collo e pure lui è stato portato al nosocomio regionale.