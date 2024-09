Il volto elegante della moda internazionale Fabio Mancini torna sul red carpet all’81a della Biennale di Venezia

Venezia Lido. Dopo un anno di assenza dalle scene voluto a lavorare su progetti filantropici e sociali, il celebre top model e volto iconico della moda internazionale Fabio Mancini di origini pugliesi, sotto la pioggia, illumina la laguna al prestigioso Festival di Venezia.

Invitato come ospite d’onore alla premiere del film “IDDU l’ultimo padrino” di Grassadonia & Piazza, Fabio Mancini, connubio perfetto fra stile impeccabile e carisma irresistibile, indossa un tuxedo monopetto a fantastiche nuance di beige e cattura il mondo della settima arte; un total look che incarna l’eleganza e la raffinatezza, realizzato con la linea sartoriale G. inglese, accompagnato da accessori Damiani e Giorgio Armani.

L’abito chiaro scelto per questa occasione non è solo un simbolo di stile, ma rappresenta anche la gentilezza e riflette un profondo impegno verso il sociale, dimostrando che la moda può essere un veicolo di cambiamento e ispirazione per tutti, soprattutto per le nuove generazioni, concentrando valori solidi, educazione, e modi gentili anche nel vestire.