Camilla Dot: dal 6 settembre in radio “Sequences”

Dal 6 settembre sarà in rotazione radiofonica “Sequences”, il nuovo singolo di Camilla Dot disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 30 agosto.

“Sequences” è una ballata romantica che parla di una ragazza che si ritrova sola stesa a letto a ripensare alla sua relazione appena terminata in maniera brusca. Prova a capire i motivi per cui è finita, sperando che possa tornare l’amore che c’era prima. E quindi prova a ricordare tutti i momenti migliori della loro relazione, e tenta di riviverli, fallendo. Perché alla fine capirà che semplicemente non ha funzionato, e non ha nulla a che vedere con lei.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa è forse la canzone a cui sono più legata, forse perché è la prima che ho mai scritto. Avevo 10 anni e per la prima volta avevo provato a scrivere alcuni dei miei pensieri, e vedere quanta felicità provavo componendo era veramente inaspettato. Portai la canzone alla mia prima insegnante di canto, con cui parlo ancora al giorno d’oggi, e mi ha detto che era bellissima, da lì mi ha aiutata a portarla in vita. Le sarò per sempre grata. E ora, dopo quasi 10 anni, posso finalmente portarla nelle vite di altre persone”.

Nel videoclip di “Sequences” la protagonista è interpretata da Camilla DOT che si ritrova a riflettere sulla sua relazione appena terminata. È sola, si sente completamente persa e cerca di ripercorrere ciò che è stato, tornando negli stessi posti, facendo le stesse cose, per poi capire che forse è il momento di lasciar andare, e il videoclip termina con la coppia che decide di lasciar andare.

Camilla Dot, pseudonimo di Emma Camilla Candotti, è una cantautrice italiana nata a Padova il 22 ottobre 2004.

La sua avventura nel mondo della musica è iniziata all’età di soli 9 anni, quando ha iniziato a coltivare il suo amore per il canto. Ma non si è limitata solo a cantare: a soli 10 anni, ha cominciato a suonare strumenti musicali e a comporre le sue prime canzoni, mostrando un’incredibile versatilità e una creatività sorprendente. Continuiamo a seguire con attenzione il suo percorso artistico, sicuri che ci riserverà ancora molte sorprese e che il suo talento brillerà sempre di più.

Nel 2023 escono i brani “Happyness awaits” e “Worthless”.

