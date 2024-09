Blu Etrusco, il festival internazionale della civiltà etrusca riporta Murlo al centro dell’Etruria

Tra i più attesi appuntamenti con la cultura e l’enogastronomia di fine estate torna il festival Blu Etrusco che, partendo dal Museo Civico Etrusco, valorizza e promuove Murlo, il Museo Civico Etrusco e il sito archeologico di Poggio Civitate che custodisce i resti dell’omonimo palazzo etrusco – un unicum al mondo.

Due giorni tra spettacoli rievocativi, allestimenti storici, archeotrekking, laboratori didattici ed enogastronomia con “Il Viaggio, Murlo al centro dell’Etruria”.

Con i trekking che al mattino (ore 9.00) inaugureranno le due giornate, per i due giorni, il castello di Murlo e il suo borgo – piccolo gioiello in provincia di Siena – prenderà vita e tornerà al VI secolo a.C.

Le sale del museo, che custodiscono il celebre “etrusco col cappellone”, si trasformeranno nelle stanze di quei signori etruschi che, nel VI secolo a.C., abitavano nel principesco palazzo di Poggio Civitate. Su tutti e tre i piani del museo, sarà possibile scoprire la storia di quelle genti che vivevano il territorio attraverso la ricostruzione di diverse ambientazioni evocative, e tavoli didattici per adulti e bambini.

Nella piazza invece ci sarà spazio per gli allestimenti – da non perdere la fedele ricostruzione di un calesse, ricostruito sul modello raffigurato su alcune lastre decorative del palazzo di Poggio Civitate – per il mercato coi banchi degli artigiani all’opera, per i personaggi quali militari, musicisti, danzatori o semplici abitanti, che daranno colore a una manifestazione unica quanto interessante in ambito culturale.

Molto interessante sarà la possibilità di accedere a laboratori didattici gratuiti per adulti e per bambini: dalla scrittura all’arte della guerra nell’antichità, passando per la religione, la danza, i gioielli, il viaggio, ce ne saranno di ogni tipo.

Durante le due giornate, sarà possibile assistere anche ad attività di archeologia sperimentale. Archeologi specializzati ci mostreranno come venivano realizzati alcuni dei monili, degli utensili in bronzo e delle ricche decorazioni architettoniche conservate all’interno del museo.

Al mattino, oltre l’archeotrekking, ci sarà la possibilità di godere della ormai tradizionale “Colazione al Museo” con musica (ore 10.30); o per chi vuole riposare un po’ di più la “Colazione organizzata da “Il Libridinoso” (ore 11.00). A seguire la visita guidata al museo!

Per info sul programma e prenotazione laboratori: (+39) 577 814099

La tematica del viaggio nell’antichità e le conferenze

Per la IX edizione è stato scelto il titolo: “Il Viaggio: Murlo al centro dell’Etruria”, il tema traccia una linea narrativa che collega tutte le attività presenti nel festival. Si parlerà del viaggio al tempo degli Etruschi, di genti, merci e idee in movimento tra Etruria, Europa e Mediterraneo antico, emergerà un complesso reticolo di percorsi e di scambi intessuti tra l’Etruria e gli altri popoli Italici, la Grecia, il Vicino Oriente e Nord Europa. Il viaggio sarà raccontato in tutte le sue molteplici sfaccettature e sarà centrale sia nelle rappresentazioni che, soprattutto, nel corposo ciclo di conferenze che vedranno impegnati nei due pomeriggi (a partire dalle ore 17.00) alcuni tra i più importanti archeologi ed etruscologi d’Italia.

Il Festival Blu Etrusco, il patrocinio del Ministero del Turismo e il finanziamento della Regione Toscana

Il Festival Internazionale Blu Etrusco, giunto alla IX edizione, ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere la cultura etrusca attraverso conferenze, escursioni, archeologia sperimentale, laboratori e ricostruzioni didattiche.

L’evento, promosso dal Comune di Murlo col patrocinio del Ministero del Turismo, è cofinanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della “Giornata degli Etruschi” ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Musei Senesi.

Diverse le associazioni e gli enti coinvolti: Università di Siena; Università per gli stranieri di Siena, University of Massachusetts (che scava il sito di Poggio Civitate dal 1966); Associazione Culturale Murlo; Suodales APS (Associazione di Rievocazione che ha seguito la direzione artistica dell’evento); Archeoworld; Herentas; Auxilia Legionis; ASD Vescovado; Arci Toscana; ASD La Sorba; Gnam Street Food; Pro Loco di Murlo; Progetto “Vietato Non Toccare”; Anticae Viae.

Per info e programma: https://www.bluetrusco.it/