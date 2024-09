I nuovi dischi del fine 2024

Milano. Mancano pochi giorni alla fine dell’estate e anticipiamo alcuni dei nuovi dischi previsti il prossimo autunno.

In questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato del cd e del vinile.

Mina fa ritorno con un nuovo album, a un anno e mezzo da “Ti amo come un pazzo” e dalla hit “Un briciolo di allegria” in duetto con Blanco.

Il 27 settembre arriva il nuovo album di Ornella Vanoni dopo il precedente “Calma rivoluzionaria live 2023” con i suoi più grandi successi registrati ‘live’, arricchito dai due inediti “Calma rivoluzionaria” con Samuele Bersani e “Camminando”.

Francesca Michielin con la sua nuova fase artistica è nell’album di inediti, compresa “Solite chiacchiere”, “Bonsoir” e il brano “Fulmini addosso” dal film “L’estate più calda”.

Sono passati tre anni dalla pubblicazione di “Padroni di niente” e Fiorella Mannoia fa ritorno con il nuovo album contenente anche la canzone “Mariposa” dello scorso Sanremo.

Elodie è attesa con il nuovo album dopo il singolo “Black Nirvana”, solo il primo assaggio che apre ad una nuova era della popstar italiana, fra le protagoniste del calendario Pirelli 2025.

Adriano Celentano ha già pronto il nuovo album, dopo la pubblicazione dello scorso giugno in vinile green e in versione limitata di sei album tra i più iconici e significativi del suo repertorio, da “Il ragazzo della via Gluck”, “Azzurro”, “Le robe che ha detto Adriano”, “I mali del secolo”, “Yuppi du” a “Svalutation.

Grande attesa per il nuovo progetto discografico di Vasco Rossi a tre anni da “Siamo qui” uscito il venerdì palindromo 12.11.21.

Andrea Bocelli torna il 25 ottobre con l’album “Duets” con collaborazioni degli ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista; al suo interno, duetti con Luciano Pavarotti, Giorgia, Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa e Jennifer Lopez, insieme a nuovi con Elisa, Gwen Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, il figlio Matteo e Hans Zimmer, fino a “Vivo per ella” in spagnolo con la partecipazione straordinaria della superstar colombiana Karol G.

Cesare Cremonini prosegue il suo viaggio creativo con il suo nuovo album nato a Londra nei prestigiosi British Grove Studios di Mark Knopfler, dove ha registrato il gotha della musica mondiale, dai Rolling Stones agli Who: al suo fianco un dream team d’eccezione, come il pianista Mike Garson (già con David Bowie).

Dopo il precedente “Disumano”, arriva l’album di inediti per Fedez che conterrà “Sexy shop” di questa estate con Emis Killa e “Disco paradise” feat. Annalisa e Articolo 31 dello scorso anno.

Si intitola “La mia casa” il concept album di Raf fatto di viaggi, di musica, anticipato dal singolo “80 voglia di te” e con “Wave” dei Fast Boy in cui ha prestato la sua voce per l’inconfondibile refain di “Self control”.

Amedeo Minghi è atteso con il nuovo album “Anima sbiadita”, anticipato dai singoli “Non c’è vento stasera” e “Dove sei, dove mai”.

Album di inediti di Roberto Cacciapaglia contenente “Alma” dello scorso luglio e “Incipit Moz-Art K.488 ReComposed” uscito in primavera.

Dopo l’ultimo disco di studio “Contatto” arriva il nuovo lavoro dei Negramaro contenente “Luna piena” di questa estate, “Fino al giorno nuovo” con Fabri Fibra, la ballad intensa e vibrante “Diamanti” con Elisa e Jovanotti, nonché “Ricominciamo tutto” dello scorso Sanremo.

Reduci dal successo di un anno fa di “Italodisco” con 82 milioni di streaming e doppio disco di platino, The Kolors si cimentano con un album di inediti contenente l’estiva “Karma” e anche la sanremese “Un ragazzo una ragazza”.

Nuovo capitolo discografico “Hotel esistenza” dei Fast Animals and Slow Kids, anticipato a giugno dal singolo “Come no”.

Nuovo album per Santi Francesi, contenente anche la recente “Tutta vera”.

Molto ricco il panorama internazionale; il 6 settembre David Gilmour (ex Pink Floyd) torna con il nuovo album “Luck and strange”, Tori Amos celebra il decimo anniversario del suo album “Unrepentant Geraldine” con una speciale edizione deluxe, Ll Cool J sarà presente con il suo 14° album in studio “The FORCE (Frequencies of Real Creative Energy)”, i Blink-182 tornano con nuova musica con “One more time… part-2 (deluxe)”, “Million miles” è il nuovo album del sassofonista Jimmy Sax.

Il 13 settembre è previsto il cofanetto deluxe “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix vision” di Jimi Hendrix.

Il 20 settembre la superstar globale Katy Perry torna dopo quattro anni con l’album di inediti “143”, anticipato da “Woman’s world”; l’artista vincitrice ai Grammy Awards, Nelly Furtado torna con il nuovo album in studio “7”, i Depeche Mode danno le ristampe in vinile del cofanetto della collezione “Spirit-The 12″ singles”, Purple Disco Machine con l’album di inediti “Paradise”, il cantautore multiplatino James Bay torna con il nuovo progetto discografico “Changes all the time”.

Il 4 ottobre la prima edizione di “Moon music” dei Coldplay sarà strettamente limitata e prodotta con specifiche più elevate rispetto alle edizioni future; esce anche in digitale “Leon” dell’artista texano Leon Bridges, Daniil Trifonov intraprende un viaggio pianistico attraverso le Americhe con il primo dei due volumi “My American Story – North”.

L’11 ottobre “Mind Games”, inno di pace e amore di John Lennon del 1973, arriva “Mind games The meditation mixes”, subito dopo il suo compleanno del 9 ottobre, Def Leppard pubblicano “One night only Live at The Leadmill Sheffield may 19 2023”.

Il 18 ottobre esce un’edizione deluxe dell’album “Long after dark” del 1982 di Tom Petty & The Heartbreakers con 12 bonus tracks, il cantautore Joe Jonas è atteso con il nuovo album “Music for people who believe in love”, esce “What do you believe in?” dell’acclamato cantante britannico Rag’N’Bone Man.

Il 25 ottobre i Bastille tornano con “&”, una raccolta di 14 canzoni che intrecciano le vite e i vasti mondi di donne e uomini sorprendenti.