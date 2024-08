Firenze. Domenica 1° settembre Festa degli Sport Acquatici alla piscina Costoli

Prima edizione per la Festa degli Sport Acquatici che si terrà domenica 1° settembre, dalle 15.00 alle 19.00 presso la Piscina Paolo Costoli. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana, parte dall’esperienza della Festa dello Sport organizzata in settembre dal Comune di Firenze da molti anni ma si propone di integrarla con la pratica delle discipline sportive acquatiche. L’evento ha l’obiettivo di dare la possibilità a persone di ogni età di conoscere più da vicino e praticare sia i classici sport come la pallanuoto e il nuoto sincronizzato che discipline come l’apnea, il nuoto pinnato, il rugby subacqueo, le immersioni con autorespiratore.

“Siamo felici di sostenere questa manifestazione che dà visibilità a delle pratiche sportive importanti come quelle acquatiche. – sottolinea l’assessora allo Sport Letizia Perini – Sarà una giornata di socialità ma anche di sostenibilità e di promozione dello sport come leva di benessere e salute. Siamo ancora più soddisfatti e consapevoli dell’importanza di avere a disposizione un impianto bello e grande come la Costoli, gestito direttamente dal Comune, che ci permette di dar casa a eventi come questo In questi giorni in cui gli sport acquatici sono tra i protagonisti delle Paralimpiadi e a pochissimo dalla conclusione delle Olimpiadi, sarà anche un modo per rilanciare queste discipline e farle conoscere ancor meglio. Un grande grazie va ai promotori dell’iniziativa per l’impegno”.

Avranno ampio spazio le attività connesse al nuoto paralimpico proprio in contemporanea alle Paralimpiadi che avranno luogo a Parigi e con l’occasione sarà svolta la “Staffetta inclusiva e non competitiva dello Sport Insieme e dell’Amicizia” che coinvolgerà molti atleti di ogni disciplina.

Accanto a queste discipline saranno affiancate attività che valorizzano il tema della sicurezza nella pratica sportiva come il salvamento, presentato dalla Società Nazionale Salvamento, e il primo soccorso pediatrico, presentato dalla Misericordia di Campo di Marte. Sarà possibile quindi effettuare simulazioni di BLSD (Basic Life Support con Defibrillatore). Tutte le prove che saranno svolte, per bambini, ragazzi e adulti, saranno assistite da istruttori qualificati ed esperti.

Grazie al contributo di Alia e di Publiacqua l’evento ambisce ad essere plastic-free: sarà infatti installato per l’occasione un fontanello mobile che offrirà acqua fresca e saranno messe a disposizione delle borracce e sportine per ridurre al minimo l’utilizzo di materiale usa-e-getta.

La partecipazione è gratuita per tutte le discipline.

È richiesta la registrazione che può essere fatta sul sito www.festadeglisportacquatici.it