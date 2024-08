Crotone una nuova strada collegherà il quartiere Farina al centro Città

Il Sindaco del fare insieme all’Amministrazione. Quando la Città si arricchisce di una nuova viabilità, importante per rendere fruibile il traffico e eliminare le difficoltà degli automobilisti che devono recarsi nel centro Città, occorre dare atto al Sindaco Voce e alla sua Amministrazione di lavorare pensando ai propri cittadini.

Ha preso il via questa mattina il cantiere del primo lotto per la realizzazione della nuova strada di collegamento del quartiere Farina con il centro città

Una delle opere più attese da migliaia di cittadini residente nel popolare quartiere.

All’apertura del cantiere erano presenti il sindaco Voce, l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, il vicesindaco Sandro Cretella, il dirigente del settore Lavori Pubblici Salvatore Gangemi, il funzionario Francesco Ciccopiedi e il progettista Giuseppe Iacometta.

Presenti anche componenti della Giunta Comunale e Consiglieri Comunali.

Una strada, quella che sarà realizzata, destinata a decongestionare il traffico veicolare che attualmente interessa i quartieri Tufolo – Farina che, nel corso degli anni, hanno avuto un forte incremento demografico fino ad ospitare quasi un terzo dell’intera popolazione cittadina.

Nel piano delle opere pubbliche il progetto complessivo che collegherà il centro cittadino con il popolare quartiere prevede un investimento complessivo di 4.000.000 di euro.

Nello specifico il primo lotto riguarda il tratto fra via Peppino Impastato e via Unione Europea, quello più corposo dal punto di vista finanziario in quanto è previsto un investimento di 2.858.794,44 euro.

La lunghezza del tratto in questione è di circa 450 metri e la sezione stradale di progetto è costituita da una carreggiata di 8 metri, due marciapiedi laterali di 1,50 metri e una pista ciclabile di metri 2,50 per una larghezza complessiva di 13,50 metri a cui si aggiunge una parte destinata a verde.

Previsto un impianto di illuminazione costituito da pali di altezza di 8 metri e lampade a led.

Sono previste opere di regimentazione idraulica per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Previsti, inoltre, due attraversamenti stradali e un adeguamento delle sezioni dei canali esistenti mediante il ridimensionamento e rivestimento degli stessi.

Inoltre è prevista una rotatoria del tipo a doppia goccia per regolamentare l’incrocio in corrispondenza dell’Anmic, tra la realizzanda strada e via Saffo.

“Oggi è una giornata importante perché partono i lavori di un’opera particolarmente attesa dai cittadini destinata a decongestionare il traffico di un quartiere ad alta densità abitativa. Stiamo lavorando anche per realizzare altre soluzioni di collegamento del quartiere come la realizzazione della strada del mare. Lavori che si inseriscono nella più ampia programmazione della mia amministrazione come il completamento del teatro, le opere di messa in sicurezza idraulica della città, la riqualificazione dei quartieri” ha detto il sindaco Voce.

“E’ un intervento particolarmente curato quello che andiamo ad effettuare perché nel progettarlo si è tenuto conto non solo dell’aspetto logistico ma anche della sicurezza. Sono state fatte particolari ed accurate analisi geotecniche prima di procedere all’avvio dei lavori” ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Parise.