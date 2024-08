Serie C girone C prima giornata al Crotone bastano due minuti per avere ragione dell’Altamura con gol di Vitale e Tumminello

Crotone 2

Team Altamura 0

Marcatori: 16° Vitale, 18° Tumminello

Crotone (4-2-3-1): Sala, Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale (D’Aprile), Giron, Vinicius, (Schiro’), Gallo, Spina (Silva), Vitale (Ovszach), Gomez, Tumminello (Rojas). All. Longo

Team Altamura (4-2-3-1): Viola, Mane’, Gigliotti (Grandi), Sadiki, Acampa, Bumbo, Franco ( Di Pinto), Rolando (Molinaro), D’Amico (De Santis), Leonetti (Minesso), Sabbatani. All. Di Donato

Arbitro: Jules Rolando Andeng Tona Mbei di Cuneo

Ass. Ilario Montanelli (Lecco)-Edoardo Maria Brunetti di Milano

Quarto giudice: Enrico Gigliotti di Cosenza

Ammoniti: Franco, Spina, Minosse, Gallo, Vinicius.

Angoli: 11 a 4 per il Crotone

Recupero: 3 e 7 minuti

Spettatori: 3.936 incasso euro 20.054,60

Note: un minuto di raccoglimento per la morte del tecnico Eriksson.

Come nei due precedenti campionati di Lega Pro il Crotone conquista il successo alla prima giornata con una prestazione tecnica/atletica oltre la sufficienza. La giusta risposta da parte dei pitagorici, schierati inizialmente e in corso d’opera, contro un avversario arrivato allo Scida con l’intento di dare continuità ai risultati positivi ottenuti in Coppa Italia. Partire col piede giusto e incamerare con merito i primi tre punti ha significato non avere dato sfogo a qualche polemicuccia sul potenziale della squadra e raccolto, invece, attestati di consenso da parte dei tifosi. Era ciò che voleva mister Longo: “i miei giocatori devono migliorare quanto di positivo abbiamo fatto fino ad ora, sia contro l’Altamura, sia durante il campionato”. In campo il due Tumminiello – Gomez. Esterni Spina a destra, Vitale a sinistra. Mediana con Vinicius, Gallo. Linea difensiva con Rispoli a destra, Cargnelutti e Di Pasquale centrale, Giron a sinistra con libertà di scorrazzare lungo la fascia. Tra i pali Sala. Team Altamura con l’ex Gigliotti difensore centrale insieme a Sadiki, esterni Mane’ a destra, Acampa a sinistra. Mediana con il duo Bumbo, Franco. Trio di centrocampo Rolando, Leonetti, D’Amico. Punta Sabbatani.

Calcio d’avvio da parte dell’Altamura ma è il Crotone che di seguito imposta azioni offensive lungo le fasce. Minuto quattordici arriva la prima pericolosa avvisaglie per gli ospiti.

Spina dopo un assist di Giron dalla sinistra manda il pallone a sfiorare il palo dopo colpito di testa. Il gol arriva dopo due minuti con Vitale su assist, sempre dalla sinistra, di Gomez. Raddoppio al diciottesimo minuto con Tumminello dopo il cross di Vitale ancora dalla sinistra. Un Crotone non pago del risultato continua a macinare gioco e azioni offensive producendo molte occasioni da gol con Gallo, Vitale, Gomez, Tumminello. Micidiale nei confronti degli ospiti la fascia sinistra dove a turno hanno operato Giron, Vitale, Gomez. L’ingresso a inizio ripresa di Silva, centrocampista, in sostituzione di Spina, esterno, a ridotto la spinta offensiva del Crotone lungo la fascia destra. Ripresa che va avanti senza note particolari in fatto d’azioni da gol da entrambe le squadre. L’Altamura ha tentato d’accorciare quanto meno le distanze ma ha cozzato contro un’attenta difesa ben coperta dai mediani in prima battuta. Dopo questa prima uscita, il lavoro di mister Longo e il suo staff dovrà procedere pensando al totale miglioramento dei suoi uomini per un prestazione più continua nel corso dei novanta minuti. Tifosi entusiasti della squadra per ciò che hanno visto durante la partita.