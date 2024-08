Da venerdì 30 agosto 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “2OFU” (Overdub Recordings), il nuovo singolo degli URBAN CAIRO.

Il brano “2OfU” segue, come un fil rouge, la sensazione di instabilità mentale presentata nel singolo “Dysphoria”, pubblicato il 28 giugno 2024. I ritornelli, sia nel testo che nell’uso della voce urlata, spiegano come questa mente non riesca a distinguere la realtà dalla fantasia, continuando a vedere la comparsa di questa persona senza più distinguere la realtà dal sogno, dai toni più morbidi e soffici. Questa continua alternanza porterà ad un “burnout” musicale finale, a testimonianza della difficoltà nel non ritrovare più una condizione stabile.

Spiega la band a proposito del brano: “Abbiamo cercato di tradurre in musica quello che per noi è il concetto di isteria, cercando di accompagnare il sali-scendi emotivo della canzone, nel nostro modo che amiamo definire super fuzz per poi esplodere in uno strumentale finale a rappresentare come un burnout mentale.”

Biografia

Gli Urban Cairo sono un trio formatosi ad Acqui Terme da Giuse (chitarra e voce), Cigo (basso e voce), Vasco (batteria). In un mondo in cui ci si ammala cercando disperatamente di apparire bravi in qualcosa gli Urban Cairo si propongono come alternativa alla monotonia sonora di questi anni senza volersi inventare nulla di nuovo ma proponendo un super-fuzz fatto di sincera rabbia verso una provincialità che non li rispecchia cercando una nuova dimensione in cui esistere e poter gridare a pieni polmoni. Il loro suono è compatto, leggero e pesante allo stesso tempo attraverso sonorità che spaziano dal post hardcore al garage rock arricchite da melodici sbalzi di rumore, distorsioni shoegaze e un approccio alla musica/vita in stile grunge. Pubblicano nel 2019 il primo album “Nowhere in Particular”.

Dopo “Dysphoria”, “2OfU” è il nuovo singolo degli Urban Cairo, che anticipa l’uscita del secondo disco, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito via Virgin Music/Universal disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 30 agosto 2024.