Sven-Goran Eriksson se ne è andato circondato dall’affetto dei suoi cari

Calcio in lutto. Sven Goran Eriksson se ne è andato a 76 anni. La notizia è stata postata sul sito svengoraneriksson.com e ripresa anche dai media britannici. Eriksson è stato sempre legato all’Italia, dove ha allenato la Roma, la Fiorentina, la Sampdoria e la Lazio con cui ha vinto uno storico scudetto nel 2000. Il tecnico svedese Sven Goran Eriksson è stato anche il primo allenatore non britannico della nazionale inglese, che ha guidato per cinque anni dal 2001 e al 2006. A gennaio Eriksson aveva annunciato di avere “al massimo” un anno di vita dopo la diagnosi di cancro.