Santa Croce sull’Arno. Incendio in un appartamento in via Turi: morta bimba di 3 anni

Le fiamme sono divampate in un appartamento in via Turi al secondo piano di un edificio nel centro di Santa Croce sull’Arno (Pisa). Una bambina senegalese di 3 anni (avrebbe compiuto a breve 4 anni) ha perso la vita, mentre altre cinque persone (tra cui la madre incinta e altri tre bimbi) sono state salvate. Complessivamente sono tredici le persone rimaste coinvolte nell’incendio di via Turi.

All’arrivo dei vigili del fuoco, accorsi dal comando di Pisa con diverse squadre, le fiamme avevano già interessato diverse stanze. È stata la donna incinta ad accorgersi che all’appello mancava la bimba e a segnalarlo ai soccorsi, che l’hanno rinvenuta priva di sensi durante le operazioni di spegnimento.

La minore, così come le altre persone tratte in salvo in precedenza, è stata affidata alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto con diverse ambulanze. Ma, nonostante le manovre rianimatorie, per lei non c’è stato nulla da fare. Aveva ustioni sul corpo e non respirava. Richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per trasferirla al Meyer di Firenze ma, data la situazione, i soccorritori hanno preferito trasportarla all’ospedale di Empoli (Firenze), dove è deceduta dopo un’ora di tentativi di rianimazione.

L’appartamento dove è scoppiato l’incendio è stato posto sotto sequestro. Quello attiguo, anch’esso interessato da fiamme e fumo, è stato invece dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. In base ad una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da un forno a microonde. Rapidamente i due appartamenti si sarebbero riempiti di fumo cogliendo di sorpresa gli abitanti.